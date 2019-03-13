Появилось видео задержания террориста, который бросил гранату в группу захвата ФСБ в Самаре

Минувшей ночью в деревне Екатериновка Безенчукского района Самарской области органами ФСБ России был нейтрализован вооруженный террорист.

- Была получена информация о нахождении в деревенском доме вооруженного лица, планировавшего совершить террористический акт. Засевшему в доме преступнику было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. Ответным огнем он был нейтрализован. Его личность предварительно установлена, - сообщили "КП" в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696848" frameborder="0"></iframe> Террорист бросил гранату в группу захвата ФСБ в Самаре.

Во время краткосрочного боя пострадал только бронированный щит бойца спецназа ФСБ России.

Повреждения щита бойца спецназа ФСБ.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Бандит оказался сторонником одной из международных террористических организаций. Выяснилось, что он поддерживал связь с террористами, находящимися за рубежом, и планировал совершить подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового пребывания людей.

Место взрыва гранаты.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Под кроватью у бандита нашли оружие, боеприпасы и готовую бомбу, которую он собирался активировать по мобильному телефону.

Органами безопасности осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются возможные сообщники преступника.

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