Появилось видео задержания террориста, который бросил гранату в группу захвата ФСБ в Самаре
Минувшей ночью в деревне Екатериновка Безенчукского района Самарской области органами ФСБ России был нейтрализован вооруженный террорист.
- Была получена информация о нахождении в деревенском доме вооруженного лица, планировавшего совершить террористический акт. Засевшему в доме преступнику было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. Ответным огнем он был нейтрализован. Его личность предварительно установлена, - сообщили "КП" в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Террорист бросил гранату в группу захвата ФСБ в Самаре.
Во время краткосрочного боя пострадал только бронированный щит бойца спецназа ФСБ России.
Повреждения щита бойца спецназа ФСБ.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Бандит оказался сторонником одной из международных террористических организаций. Выяснилось, что он поддерживал связь с террористами, находящимися за рубежом, и планировал совершить подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового пребывания людей.
Место взрыва гранаты.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Под кроватью у бандита нашли оружие, боеприпасы и готовую бомбу, которую он собирался активировать по мобильному телефону.
Органами безопасности осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются возможные сообщники преступника.
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ИСТОЧНИК KP.RU