Тепло человеческого сердца: Волонтеры и специалисты в Липецке оказывают паллиативную помощь неизлечимо больным

«Липецкая городская больница №6 им. В.В. Макущенко» - единственное в городе медицинское учреждение, где оказывают паллиативную помощь неизлечимо больным людям. Пациентов с тяжелыми диагнозами невозможно вылечить - но можно и нужно помочь им, облегчить боль, поддержать и скрасить оставшиеся дни и месяцы жизни.

В этом персоналу больницы с 2015 года помогает Благотворительный Фонд «Сохранение нации и развитие гражданского общества». Программу помощи тяжелобольным людям основатель и директор Благотворительного Фонда «Сохранение нации и развитие гражданского общества» Андрей Попов запустил после того, как в шестую больницу попал его близкий человек. Другие пациенты обращались к нему за помощью - связаться с родными, решить вопросы в соцучреждениях и так далее.

А в 2018 году проект "Покров веры и надежды. Медико-социальное сопровождение тяжелобольных, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, и их семей" получил поддержку фонда президентских грантов. Его подопечными стали более восьми десятков тяжелобольных пациентов. На базе больницы было решено создать Общественный центр медико-социального сопровождения тяжелобольных и их семей.

В фонде уверены - люди, столкнувшиеся с тяжелыми и неизлечимыми диагнозами очень нуждаются в поддержке, а еще - внимании и достойном отношении.

- Это люди, находящиеся в ситуации, когда возможности специализированного лечения исчерпаны. Помимо купирования болезненных симптомов заболевания больным необходима духовная и психосоциальная поддержка. В основе подхода к началу помощи лежит сострадание. Это не научный, но человеческий подход. Тяжело больной нуждается в выбросе эмоций. Он сердится, раздражается, гневается. Когда он гневается и раздражается, он борется, и это знак жизни, - говорят в фонде «Сохранение нации и развитие гражданского общества».

Пациентов обязательно поздравляют со всеми праздниками Фото: Благотворительный Фонд «Сохранение нации и развитие гражданского общества»

В проекте принимают участие как добровольцы, так и профессиональные специалисты - семь патронажных работников, педагог-психолог, юрист. Они заботятся о тяжелобольных людях в стационаре больницы №6 и на дому, покупают продукты, проводят санитарно-гигиенические процедуры, общаются с социальными учреждениями и решают другие юридические вопросы пациентов, устраивают праздники и помогают организовать досуг. Подопечные гуляют, смотрят фильмы, слушают живые концерты, рисуют, читают, готовят друг другу подарки к праздникам.

- Самое важное, что пациенты получают тепло, внимание, участие, заботу. Только при таком отношении к больным возникает доверие, - уверены в фонде.

Там считают - паллиативная помощь способна не только улучшить качество жизни пациентов, но положительно влияет на течение болезни, а в совокупности с другими методами лечения может продлить жизнь человека.

В ходе проекта его участники не только помогают пациентам больницы №6, но и проводят в Липецке и области информационную кампанию. Они рассказывают о паллиативной медицинской помощи и возможности ее получения пациентам, их близким и сотрудникам других медицинских учреждений.