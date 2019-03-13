2019-03-13T10:51:13+03:00
Общество

Тепло человеческого сердца: Волонтеры и специалисты в Липецке оказывают паллиативную помощь неизлечимо больным

За пациентами городской больницы №6 ухаживают, помогают решать бытовые вопросы и юридические сложности, гуляют и организуют досуг. А главное - дарят заботу и внимание
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Волонтеры и патронажные специалисты устраивают для подопечных праздники и концерты, приглашают к ним артистов Фото: Благотворительный Фонд «Сохранение нации и развитие гражданского общества»Волонтеры и патронажные специалисты устраивают для подопечных праздники и концерты, приглашают к ним артистов Фото: Благотворительный Фонд «Сохранение нации и развитие гражданского общества»
Изменить размер текста:

«Липецкая городская больница №6 им. В.В. Макущенко» - единственное в городе медицинское учреждение, где оказывают паллиативную помощь неизлечимо больным людям. Пациентов с тяжелыми диагнозами невозможно вылечить - но можно и нужно помочь им, облегчить боль, поддержать и скрасить оставшиеся дни и месяцы жизни.

В этом персоналу больницы с 2015 года помогает Благотворительный Фонд «Сохранение нации и развитие гражданского общества». Программу помощи тяжелобольным людям основатель и директор Благотворительного Фонда «Сохранение нации и развитие гражданского общества» Андрей Попов запустил после того, как в шестую больницу попал его близкий человек. Другие пациенты обращались к нему за помощью - связаться с родными, решить вопросы в соцучреждениях и так далее.

А в 2018 году проект "Покров веры и надежды. Медико-социальное сопровождение тяжелобольных, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, и их семей" получил поддержку фонда президентских грантов. Его подопечными стали более восьми десятков тяжелобольных пациентов. На базе больницы было решено создать Общественный центр медико-социального сопровождения тяжелобольных и их семей.

В фонде уверены - люди, столкнувшиеся с тяжелыми и неизлечимыми диагнозами очень нуждаются в поддержке, а еще - внимании и достойном отношении.

- Это люди, находящиеся в ситуации, когда возможности специализированного лечения исчерпаны. Помимо купирования болезненных симптомов заболевания больным необходима духовная и психосоциальная поддержка. В основе подхода к началу помощи лежит сострадание. Это не научный, но человеческий подход. Тяжело больной нуждается в выбросе эмоций. Он сердится, раздражается, гневается. Когда он гневается и раздражается, он борется, и это знак жизни, - говорят в фонде «Сохранение нации и развитие гражданского общества».

Пациентов обязательно поздравляют со всеми праздниками Фото: Благотворительный Фонд «Сохранение нации и развитие гражданского общества»

Пациентов обязательно поздравляют со всеми праздниками Фото: Благотворительный Фонд «Сохранение нации и развитие гражданского общества»

В проекте принимают участие как добровольцы, так и профессиональные специалисты - семь патронажных работников, педагог-психолог, юрист. Они заботятся о тяжелобольных людях в стационаре больницы №6 и на дому, покупают продукты, проводят санитарно-гигиенические процедуры, общаются с социальными учреждениями и решают другие юридические вопросы пациентов, устраивают праздники и помогают организовать досуг. Подопечные гуляют, смотрят фильмы, слушают живые концерты, рисуют, читают, готовят друг другу подарки к праздникам.

- Самое важное, что пациенты получают тепло, внимание, участие, заботу. Только при таком отношении к больным возникает доверие, - уверены в фонде.

Там считают - паллиативная помощь способна не только улучшить качество жизни пациентов, но положительно влияет на течение болезни, а в совокупности с другими методами лечения может продлить жизнь человека.

В ходе проекта его участники не только помогают пациентам больницы №6, но и проводят в Липецке и области информационную кампанию. Они рассказывают о паллиативной медицинской помощи и возможности ее получения пациентам, их близким и сотрудникам других медицинских учреждений.

Психосоциальная паллиативная помощь..Патронажные работники БФ СНиРГО продолжают занятия арт-терапией с пациентами ГУЗ Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко. В этот раз, для работы была выбрана техника Эбру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
15 часов по тундре - ради добра: Якутские автолюбительницы спасают северные села от вымирания
Женщины собирают гуманитарную помощь, проводят консультации и дарят надежду на будущее жителям села Таймылыр, расположенного почти у побережья Северного Ледовитого океана
В Северной Осетии запущена кампания по уменьшению количества абортов
В проекте «С заботой о жизни» женщины могут получить консультацию юриста и помощь специалистов по социальной работе в сборе документов и получении льгот и выплат, психологическую поддержку
«Точка опоры» в Белгороде оказывает помощь ветеранам по всей России
Ветеранам боевых дейсчтвий бывает сложно разобраться в современном законодательстве, добиться справедливости в суде или подготовить запрос в органы власти. Помогают в этих вопросах ветеранам и членам их семей специалисты «Боевого братства»
Новости 24
Федеральное правительство утвердило порядок присвоения аэропортам, вокзалам и портам имен знаменитостей
В Еврокомиссии не исключают проведение "жесткого" Brexit
Американские военные за четыре года съели крабов и лобстеров на 55 миллионов долларов
Названы регионы России с самой большой численностью населения
В Калифорнии планируют ввести мораторий на смертную казнь
Под Самарой ликвидировали боевика, планировавшего устроить теракт
Парламент Франции принял закон о противодействии участникам протестов
Пиар-менеджер Началовой оценила ее состояние как "не очень хорошее"
Продолжительность жизни в Москве приблизилась к показателям Кавказа
Не менее девяти человек погибли при разборках наркокартелей в Мексике
Япония планирует вновь продлить санкции против КНДР
Россия призвала британского посла дать четкие ответы по делу Скрипалей
Мадуро намерен просить помощи в расследовании атаки на энергосистему
Юрист назвала нарушением гражданских прав недопуск журналистов RT на митинг
В России могут расширить круг лиц, кому может позвонить задержанный
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 1000 очков в НХЛ
Погода в Москве на 13 марта 2019 года: температура снова ушла в минус
Актрису из "Отчаянных домохозяек" арестовали по делу о коррупции
Конгресс США одобрил законопроект, обязывающий разведку США раскрыть доходы Путина
Япония считает неприемлемыми учения ВС России на юге Курил
Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы
Ученые из РФ и США обсудили ряд проектов
В США двухмоторный самолет упал на жилой дом