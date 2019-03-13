Бывшая сотрудница мэрии Москвы жестоко избита мужем на отдыхе в Таиланде

Бывшая заместитель начальника отдела по обслуживанию зданий правительства мэрии Москвы Ирина Ланцева была жестоко избита 7 марта мужем на отдыхе в Таиланде.

55-летняя женщина получила серьезные травмы и, прилетев в Москву, обратилась в одну из больниц города. Врачи после осмотра поставили диагноз - закрытый перелом костей носа без смещения. И сообщили о произошедшем в полицию.

Связавшись с пострадавшей, силовики выяснили, что между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина жестоко избил жену. Москвичка опасается, что супруг вновь может выйти из себя и поднять на нее руку, поэтому подала на развод.

Врачи обнаружили у Ланцевой закрытый перелом костей носа без смещения

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Подмосковье задержали "фиктивных" супругов, которые до смерти забили своего 3-летнего ребенка. Молодые люди оформили брак и усыновили мальчика с целью получать повышенные выплаты на содержание детей. Ребенка доставили в больницу Подольска без сознания, он сразу был помещен в реанимацию. Спасти его не удалось. Врачи поставили мальчику диагноз: «черепно-мозговая травма, отек головного мозга, как следствие - кома».