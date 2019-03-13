Путин пожертвовал деньги на икону для Храма вооруженных сил

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин принял личное участие в создании главного Храма вооруженных сил России. Президент пожертвовал деньги на написание главной иконы иконостаса строящегося собора.

- Путин перевел личные средства на создание главной иконы для храма, - сказал Песков. - Сумму не буду называть, это необходимая сумма, чтобы эту икону сделать. Это личный вклад президента в создание храма. Он присутствовал лично на церемонии закладки камня и не мог, конечно, оставаться равнодушным к процессу строительства.

Завершение строительства храма в Подмосковье планируется уже в следующем году. Он возводится на средства добровольных пожертвователей, и теперь в их числе есть и деньги президента России

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