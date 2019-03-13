2019-03-13T13:00:21+03:00
Происшествия

Ограбившие питерского студента на миллион рублей воры попали на видео

На кадрах видно, как двое в строительных касках и респираторах заходят в подъезд вслед за 18-летним парнем [видео]
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Грабитель попал на камеры видеонаблюдения программы «Безопасный дом».Грабитель попал на камеры видеонаблюдения программы «Безопасный дом».
Изменить размер текста:

Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга разыскивают преступников, которые ограбили у подъезда одного из домов по улице Ивана Фомина студента. Как сообщает источник КП, парня связали пластиковыми хомутами и немного напугали парой пощечин. После чего грабители забрали сумку, где было около 940 тысяч рублей.

Все действо попало на камеры видеонаблюдения программы «Безопасный дом». На кадрах видно, как мужчина в каске заходит в подъезд за минуту до того, как студенту на машине привезут сумку с деньгами. После того, как парень вышел и забрал деньги у водителя иномарки, он заходит в подъезд, где его связывают, забирают сумку и оставляют один на один с мусоропроводом и мыслями о безысходности. По версии следствия, преступники действовали по наводке, потому что они точно знали время и место передачи крупной суммы денег. Они также заранее приготовились и скрыли лица от камер, установленных в подъезде.

Сам студент 1 курса Политехнического университета рассказал правоохранителям, что деньги были не его, а отца.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В Санкт-Петербурге студента ограбили на миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Минздраве предложили приравнять электронные сигареты к обычным
Глава Boing обсудил с Трампом ситуацию вокруг модели 737 МАХ
Саакашвили пообещал вернуться на Украину в апреле
MasterCard и Visa заблокировали карты российского банка из-за санкций США
КНР готова помочь Венесуэле в восстановление энергоснабжение
Помпео обвинил Россию в давлении на Украину через энергетику
Ученые рассказали об опасности загрязненного воздуха для беременных
Совфед отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
США обвинили Китай в блокировании доступа стран АТР к энергоресурсам
Девять компаний, зарегистрированных на Кипре, переедут в российские офшоры
В МИД РФ заявили, что угрозы США в отношении «Роснефти» бессмысленны
Россияне назвали самые ожидаемы гаджеты 2019 года
Во ВЦИОМ заявили, что россияне стали меньше поститься
В Кремле считают "достаточно продуманным" закон о фейковых новостях
Обвиняемый в покушении на Кирокорова заявил, что Галкин заплатил ему один миллион за планируемое убийство Киркорова
Две трети россиян поддержали запрет на размещение хостелов в жилых домах
Песков: Путин "должным образом" поучаствует в праздновании воссоединения Крыма с РФ
Пентагон ограничил допуск трансгендеров к службе в армии
Россия не будет закрывать воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
В ООН признали, что на Украине царит "атмосфера запугивания"
Возбуждено уголовное дело после убийства ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье
Индия вслед за остальными странами приостановила использование Boeing 737 Max
Росстат планирует пересмотреть методику расчета реальных доходов
Военный самолет США пролетел над территорией России
Росгвардия рассчитывает на извинения от пранкера, выронившего пистолет в метро
Федеральное правительство утвердило порядок присвоения аэропортам, вокзалам и портам имен знаменитостей
В Еврокомиссии не исключают проведение "жесткого" Brexit
Американские военные за четыре года съели крабов и лобстеров на 55 миллионов долларов