Ограбившие питерского студента на миллион рублей воры попали на видео

Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга разыскивают преступников, которые ограбили у подъезда одного из домов по улице Ивана Фомина студента. Как сообщает источник КП, парня связали пластиковыми хомутами и немного напугали парой пощечин. После чего грабители забрали сумку, где было около 940 тысяч рублей.

Все действо попало на камеры видеонаблюдения программы «Безопасный дом». На кадрах видно, как мужчина в каске заходит в подъезд за минуту до того, как студенту на машине привезут сумку с деньгами. После того, как парень вышел и забрал деньги у водителя иномарки, он заходит в подъезд, где его связывают, забирают сумку и оставляют один на один с мусоропроводом и мыслями о безысходности. По версии следствия, преступники действовали по наводке, потому что они точно знали время и место передачи крупной суммы денег. Они также заранее приготовились и скрыли лица от камер, установленных в подъезде.

Сам студент 1 курса Политехнического университета рассказал правоохранителям, что деньги были не его, а отца.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».