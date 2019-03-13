Галкин о покушении на Киркорова: «Я понял, что весна наконец-то наступила»

В Дагестане завершено расследование громкой истории двухгодичной давности.

Тогда группа радикальных исламистов готовила теракт. Взрыв они планировали устроить на концерте Филиппа Киркорова в ресторане «Хазар» 6 июля 2017 года. Но когда увидели вокруг ресторана полицию, решили отложить преступление. Чуть позже боевики были задержаны. Один из них, 21-летний Хидирнеби Казуев, заявил, мол, никаких терактов на планировал, а попросту хотел убить Филиппа Киркорова. И начал говорить такую околесицу, что даже следователи обомлели. Якобы убийство Киркорова ему заказал Максим Галкин, который ревновал Филиппа к Алле Пугачевой.

Хидирнеби Казуев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Со слова Казуева «Галкин» ему передал 1 миллион рублей в качестве аванса. Но потом Казуев передумал убивать артиста, поскольку понял, что пострадают другие люди. Судя по всему, нес этот бред, чтобы загреметь в дурдом. А оттуда уже легче бежать.

Филипп Киркоров отказался комментировать эту странную историю. А Максим Галкин с юмором отреагировал на это безумие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696879" frameborder="0"></iframe> Галкин прокомментировал попытку покушения на Киркорова.

— Дорогие друзья, открыв сегодня с утра газеты (хотя классик советовал не читать с утра советских газет), я понял, что весна наконец-то наступила, — сказал в своём официальном заявлении Максим Галкин. — Люди просыпаются. Просыпаются и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе. И я уважаю труд журналистов. Конечно же, когда снег сошёл, они увидели эти фантазии и им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба, уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дёшево, — пошутил в своём Инстаграме Максим Галкин.

Тот самый концерт Киркорова, на котором должен был произойти взрыв.Видео: instagram.com/fkirkorov

Чуть позже Филипп Киркоров в своём Инстаграме тоже выложил видеообращение Максима Галкина, добавив и от себя несколько слов.

- Были совершенно другие планы на день. В итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей - Максима и Аллу, - написал Филипп Киркоров.-Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу.

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