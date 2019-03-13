Массовая драка в Москве: трое пьяных напали с битой на компанию из девятерых человек

Инцидент произошел ранним утром 9 марта. Компания из 9 человек вышла рано утром из сауны “Диана» на Волгоградском проспекте. Там они отмечали праздник: выпивали, кушали и просто весело проводили время. В этот момент во дворе прогуливались двое крепко подвыпивших парней. Им очень не понравились радостные возгласы шумной компании. Они обменялись личными оскорблениями, но на этом история не закончилась.

Завязалась драка. На помощь к двум парням прибежал сосед с битой. Ситуация вышла из под контроля: взбесившаяся тройка стала буквально разносить мирно отдыхающую компанию. В итоге кто-то из троицы вытащил еще одну биту, а второй схватил бамбуковую трость. Местные жители проснулись от жутких криков ночного побоища и вызвали полицейских. Те незамедлительно приехали на место и задержали буйных нарушителей.

Троих пришлось госпитализировать в больницу. У Антона, Никиты и Максима многочисленные ушибы и раны головы. Еще двое, участвовавших в драке, обратились в травмпункт. Теперь следователи разбираются в причинах конфликта и откуда у парней столько холодного оружия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696899" frameborder="0"></iframe> Массовая драка в Кузьминках.

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