Мама девочки-маугли работала горничной в квартирах москвичей

В суде, который арестовал на два месяца 47-летнюю Ирину Гаращенко, маму девочки-маугли, женщина так и не призналась журналистам, где же она работала.

- Все есть в материалах уголовного дела, - отвечала она.

Как удалось выяснить "КП", официально москвичка нигде не числилась. Парадокс, но женщина, которая собственное жилье превратила в свинарник, на жизнь зарабатывала уборкой в квартирах москвичей.

- У нее было несколько клиентов, в квартирах которых она регулярно делала уборку. В месяц получала от 30 до 40 тысяч рублей, - сообщил "Комсомолке" источники в правоохранительных органах.

Пятилетняя дочка Ирины жила (точнее, выживала) в нечеловеческих условиях - среди куч мусора и грязи.

По словам москвички, на работе она так уставала, что на уборку в собственной квартире никаких сил не оставалось. Напомним, трешка на Ленинградском шоссе, где женщина жила с пятилетней дочкой, была завалена мусором. Одежда, книги и другие предметы плотно устилали пол и мебель во всех комнатах. За долги была отключена вода и канализация. Следователям женщина заявила, что скромных доходов на оплату счетов не хватало. Она уверяет, что все деньги тратила на еду для себя и дочки.

К слову, информации об обезвоживании и истощении у ребенка действительно не подтвердилась.

- Девочку она кормила. Она умеет пользоваться ложкой и вилкой. Конечно это был скромный набор продуктов. К примеру, фрукты малышка никогда не видела, - рассказал "КП" Исмаил Османов, главный врач детской клинической больницы имени Башляевой .

Напомним, девочку в заваленной мусором квартире нашли 10 марта. Всю свою жизнь она провела в жутких условиях. В свои пять лет она мало говорит, не знает что такое душ и ни разу не спала на кровати.

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