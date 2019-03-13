2019-03-13T16:13:49+03:00
Происшествия

В ТЦ «Вегас» парень украл куртку за 100 000 из бутика Dirk Bikkembergs

Молодой человек понял, что денег на вещь из бутика у него нет, зато есть пакет, с помощью которого куртку можно украсть [видео]
Евгений ОРЛОВ
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Модного воришку задержалиМодного воришку задержали
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К счастью, все действо попало на камеры видеонаблюдения магазина, о которых почему-то вор не догадался. Тем самым облегчив процесс поисков для сотрудников полиции. Ведь физиономия вора с пакетом очень наглядно запечатлелась на кадрах.

По словам сотрудника магазина, куртка стоила более 100 000 рублей, причем украли даже не самую дорогую. Видимо, вору была не важна стоимость, он искал что-то себе под новые ботинки, которые были в том самом пакете.

Модного воришку задержали. Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Воришка стащил дорогую куртку из магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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