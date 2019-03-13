В ТЦ «Вегас» парень украл куртку за 100 000 из бутика Dirk Bikkembergs

К счастью, все действо попало на камеры видеонаблюдения магазина, о которых почему-то вор не догадался. Тем самым облегчив процесс поисков для сотрудников полиции. Ведь физиономия вора с пакетом очень наглядно запечатлелась на кадрах.

По словам сотрудника магазина, куртка стоила более 100 000 рублей, причем украли даже не самую дорогую. Видимо, вору была не важна стоимость, он искал что-то себе под новые ботинки, которые были в том самом пакете.

Модного воришку задержали. Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража».