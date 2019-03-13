2019-03-13T17:42:20+03:00
Политика

Игорь Белобородов: На Алтае рожают больше, чем на Кавказе, и намного больше, чем в Питере

Известный демограф, кандидат социологических наук прокомментировал «КП» данные Росстата о наиболее густонаселенных и о самых малонаселенных регионах страны [эксклюзив kp.ru]
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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За прошлый год численность населения России, по данным Росстата, сократилась почти на 87 тысяч человекЗа прошлый год численность населения России, по данным Росстата, сократилась почти на 87 тысяч человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ДОРОГИЕ МОИ МОСКВИЧИ

- Пятерка российских лидеров по демографии не меняется уже многие годы. У двух лидеров - Москвы и Мособласти - прирост населения почти на 124 тысячи и на 44 тысячи за год соответственно. Всё ожидаемо?

- Да, все довольно предсказуемо. Возможно, кто-то ожидал Питер увидеть выше в этом рейтинге — третьим, а не четвертым. Но Ленинград, а позже Санкт-Петербург и область всегда исторически славились низкими показателями рождаемости. И Москва здесь тоже особо не блещет. Несмотря на некоторые колебания в последние годы. И все показатели так называемого прироста - они совершились почти исключительно благодаря миграции.

- То есть, именно мигранты дали прирост везде, где есть хоть маленький плюс, кроме Северного Кавказа?

- Абсолютно. А что касается Северного Кавказа, там воспроизводят себя только две республики — Чечня и Ингушетия. У них показатели рождаемости по отношению к смертности достаточные для замещения и некоторого прироста. Даже в Дагестане этот показатель уже опустился ниже уровня воспроизводства. То есть ниже двух детей на одну женщину по республике в среднем. Да, есть сельские районы Дагестана с относительно высокой рождаемостью и демографическая инерция, которая наступает не сразу, а спустя 15-20- лет. Но и эта южная республика уже у кризисной демографической черты. Соответственно, недооценены масштабы миграции, которые как раз и определяют динамику численности населения.

- Мы оказались заложниками внешней миграции?

- Да! Я выношу за скобки этнокультурные последствия, потерю самобытности, невысокую квалификацию прибывающей рабочей силы. Мы берем факты — одно население замещается другим.

ЗАМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

- Это важно — не прирост населения, а его замещение пришлыми?

- Именно! Те, кто у нас не дородились — они замещаются фактически теми, кто приезжает. Но это не решение демографической проблемы. Это его имитация. И усугубление демографической проблемы.

Те, кто у нас не дородились — они замещаются фактически теми, кто приезжает Фото: Олег АДАМОВИЧ

Те, кто у нас не дородились — они замещаются фактически теми, кто приезжаетФото: Олег АДАМОВИЧ

- То есть, 123,8 тысяч прироста в Москве — это за счет приезжих рост?

- Конечно! Более того, в Москве по рождаемости и смертности будет видна убыль населения — значит, мигрантов прибыло больше, чем 123 тысячи ( за первое полугодие 2018-го смертность выросла на 4.4% а рождаемость снизилась на 3 % - ред.) ! А ведь посчитана и компенсация естественной убыли населения! Но надо сказать, что Москва растет за счет притока со стороны последние лет 40. Тут ничего нового. Однако 40 лет назад показатель был выше.

- Такая концентрация в одной точке государства — это плохо?

- Та картина географическая, которую мы видим в пятерке лидеров по густонаселенности - она показывает сильную уязвимость государства. Когда почти 15% населения самой крупной по территории страны в мире сосредоточены в одной московской агломерации, довольно небольшой по территории — это с точки зрения геополитической крайне нежелательно. И крайне уязвимо.

В Москве по рождаемости и смертности будет видна убыль населения — значит, мигрантов прибыло больше, чем 123 тысячи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве по рождаемости и смертности будет видна убыль населения — значит, мигрантов прибыло больше, чем 123 тысячиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это кричащий намек на то, что необходимо расселение?

- Да. Но если вы против переноса столицы — хорошо, пусть это будет не перенос. Пусть Москва остается Москвой, но должны быть центры роста. Столицу Дальнего Востока из Хабаровска перенесли во Владивосток — отлично! Но нужны механизмы расселения людей по стране. Люди то поедут. Они мобильны в последнее время. И ситуация на рынке труда такова, что люди готовы ехать туда, где их трудовые навыки будут востребованы и нормально оплачены. Но при этом необходимы государственные вложения в инфраструктуру. Здравоохранение, школы-детсады, дороги.

- Но в двух крупнейших по территории державах из числа стран G20 население также сосредоточено в одной-двух крупнейших городских агломерациях - такая ситуация, например, в Канаде и в Австралии.

- А я бы посмотрел на нашего самого большого соседа Казахстан. Где помимо Алматы и Астаны жизнь бурлит и по окраинам. Они привлекли за 10 лет около 1 миллиона так называемых оралманов (возвращенцев — ред.) — так называемых этнических казахов. Они поехали при господдержке в основном в сельскую местность.

ЦЕНТР ИЛИ ВОСТОК?

- Зачем стране перебрасывать деньги, людей и иные ресурсы за Урал, на Дальний Восток, когда вымирает исконная Центральная Россия?

- Исконными территории центра европейской части России можно считать условно. Хабаровск и Владивосток стратегически важнее. Там конкуренция на квадратный километр выше, чем здесь. Не только с соседями из Китая и Кореи - но и с внутренними мигрантами из Центральной Азии - из Узбекистана, Таджикистана, - и с Кавказа. А местных не хватает. Должен быть некий этнический баланс. Точки роста и справедливая рассредоточенность ресурсов по территории страны. И ведь большая часть сырьевых богатств расположена именно за Уралом. А не на «исконных территориях», где в основном офисы крупных компаний. Сибирь с Байкалом и Дальний Восток — регионы более чем стратегические.

Алтай, Бурятия, Республика Тыва — регионы с уровнем рождаемости выше среднего по стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алтай, Бурятия, Республика Тыва — регионы с уровнем рождаемости выше среднего по странеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Почему в столице Урала тогда снижение населения?

- Сказывается притяжение для высококвалифицированных кадров со стороны Москвы и Питера. При нынешнем типе урбанизации у двух столиц есть плохое качество — они паразитируют на других городах. В том числе на Екатеринбурге. Откуда люди высасываются в зоны более интенсивного роста. Это надо уравновешивать за счет активного строительства — гражданского, промышленного, культурного, транспортного. Плюс программа репатриации. Чтобы те русские, которые как казахстанские оралманы, готовы были ехать в сельскую местность, туда реально приезжали. Получая жилье и подъемные.

ЕВРОПА В ГОСТИ К НАМ

- Кто поедет в Россию из-за рубежа?

- Прогнозируют большой приток из Западной Европы. По морально-нравственным соображениям. Ювенальная юстиция, однополая диктатура — это подталкивает граждан, например из Германии, активно смотреть в сторону России. Уже почти в каждом российском регионе есть переселенцы из Европы. Люди бегут и от инокультурной миграции. Случись что в Европе — Россия в плане дестинации станет страна номер один. Фермерство, наука, культура — надо создавать условия для приезда высококвалифицированных европейцев.

Должны быть высокоскоростные магистрали, чтобы мы на суперпоездах не за несколько суток, а за несколько часов доезжали до сибирских городов.

- На Кубани прирост есть, но небольшой. Там что, ресурсы расселения исчерпаны - в городах побережья и в Краснодаре?

- Нет. Когда идут процедуры слияния и поглощения фермерских хозяйств крупными агро-холдингами и локализация в крупных компаниях многих производств, тут все-таки надо стремится к разнообразию. И осваивать сельские районы. И развивать разные направления туризма на южном направлении.

Сибирь с Байкалом и Дальний Восток — регионы более чем стратегические Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибирь с Байкалом и Дальний Восток — регионы более чем стратегическиеФото: Иван МАКЕЕВ

У Дмитрия Медведева в его бытность президентом была высказана идея малоэтажной России. Ее претворение в жизнь решит многие вопросы. Автоматически снимется вопрос рассредоточенности по территориям — это станет вопросом времени. Изменится тип жилья — и это скажется на рождаемости.

- Но климат наш российский мы никак не изменим в обозримом будущем - не поедут люди туда, где 9 месяцев зима ( а это большая часть страны за Уралом!)

- Кто-то оттуда возвращается через 30 лет, а кто-то через два года. Ну почему не создать условия, чтобы жили 30 лет а не два года? Екатерина Вторая смогла предложить такие условия немцам, что они поехали не только в Поволжье, но и в Сибирь.

- Из пятерки наименее населенных у Республики Алтай есть прирост — это неожиданно?

- Алтай, Бурятия, Республика Тыва — регионы с уровнем рождаемости выше среднего по стране. И материнский капитал выстрелил в первую очередь именно в таких регионах. Уровень этот и прежде там был выше среднего. А финансовая поддержка государства стала дополнительным стимулом. А в регионах демографической депрессии, в центрально-российском регионе материнский капитал большой роли, увы не сыграл. Он сыграл больше в этнических регионах. Где ментальность больше соответствовала. В Южной Сибири и на Северном Кавказе.

НАИБОЛЕЕ НАСЕЛЕННЫЕ*

Москва — 12 630 289 человек

Московская область — 7 596 336

Краснодарский край — 5 647 652

Санкт Петербург - 5 381 736

Свердловская область — 4 316 264

НАИМЕНЕЕ НАСЕЛЕННЫЕ

Ненецкий автономный округ — 43 792

Чукотский автономный округ - 49 222

Магаданская область — 141 033

Еврейская автономная область 159 955

Республика Алтай - 218 858

* НА 1 января 2019 года — по данным Росстата

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ИСТОЧНИК KP.RU

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