Игорь Белобородов: На Алтае рожают больше, чем на Кавказе, и намного больше, чем в Питере
ДОРОГИЕ МОИ МОСКВИЧИ
- Пятерка российских лидеров по демографии не меняется уже многие годы. У двух лидеров - Москвы и Мособласти - прирост населения почти на 124 тысячи и на 44 тысячи за год соответственно. Всё ожидаемо?
- Да, все довольно предсказуемо. Возможно, кто-то ожидал Питер увидеть выше в этом рейтинге — третьим, а не четвертым. Но Ленинград, а позже Санкт-Петербург и область всегда исторически славились низкими показателями рождаемости. И Москва здесь тоже особо не блещет. Несмотря на некоторые колебания в последние годы. И все показатели так называемого прироста - они совершились почти исключительно благодаря миграции.
- То есть, именно мигранты дали прирост везде, где есть хоть маленький плюс, кроме Северного Кавказа?
- Абсолютно. А что касается Северного Кавказа, там воспроизводят себя только две республики — Чечня и Ингушетия. У них показатели рождаемости по отношению к смертности достаточные для замещения и некоторого прироста. Даже в Дагестане этот показатель уже опустился ниже уровня воспроизводства. То есть ниже двух детей на одну женщину по республике в среднем. Да, есть сельские районы Дагестана с относительно высокой рождаемостью и демографическая инерция, которая наступает не сразу, а спустя 15-20- лет. Но и эта южная республика уже у кризисной демографической черты. Соответственно, недооценены масштабы миграции, которые как раз и определяют динамику численности населения.
- Мы оказались заложниками внешней миграции?
- Да! Я выношу за скобки этнокультурные последствия, потерю самобытности, невысокую квалификацию прибывающей рабочей силы. Мы берем факты — одно население замещается другим.
ЗАМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
- Это важно — не прирост населения, а его замещение пришлыми?
- Именно! Те, кто у нас не дородились — они замещаются фактически теми, кто приезжает. Но это не решение демографической проблемы. Это его имитация. И усугубление демографической проблемы.
Те, кто у нас не дородились — они замещаются фактически теми, кто приезжаетФото: Олег АДАМОВИЧ
- То есть, 123,8 тысяч прироста в Москве — это за счет приезжих рост?
- Конечно! Более того, в Москве по рождаемости и смертности будет видна убыль населения — значит, мигрантов прибыло больше, чем 123 тысячи ( за первое полугодие 2018-го смертность выросла на 4.4% а рождаемость снизилась на 3 % - ред.) ! А ведь посчитана и компенсация естественной убыли населения! Но надо сказать, что Москва растет за счет притока со стороны последние лет 40. Тут ничего нового. Однако 40 лет назад показатель был выше.
- Такая концентрация в одной точке государства — это плохо?
- Та картина географическая, которую мы видим в пятерке лидеров по густонаселенности - она показывает сильную уязвимость государства. Когда почти 15% населения самой крупной по территории страны в мире сосредоточены в одной московской агломерации, довольно небольшой по территории — это с точки зрения геополитической крайне нежелательно. И крайне уязвимо.
В Москве по рождаемости и смертности будет видна убыль населения — значит, мигрантов прибыло больше, чем 123 тысячиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Это кричащий намек на то, что необходимо расселение?
- Да. Но если вы против переноса столицы — хорошо, пусть это будет не перенос. Пусть Москва остается Москвой, но должны быть центры роста. Столицу Дальнего Востока из Хабаровска перенесли во Владивосток — отлично! Но нужны механизмы расселения людей по стране. Люди то поедут. Они мобильны в последнее время. И ситуация на рынке труда такова, что люди готовы ехать туда, где их трудовые навыки будут востребованы и нормально оплачены. Но при этом необходимы государственные вложения в инфраструктуру. Здравоохранение, школы-детсады, дороги.
- Но в двух крупнейших по территории державах из числа стран G20 население также сосредоточено в одной-двух крупнейших городских агломерациях - такая ситуация, например, в Канаде и в Австралии.
- А я бы посмотрел на нашего самого большого соседа Казахстан. Где помимо Алматы и Астаны жизнь бурлит и по окраинам. Они привлекли за 10 лет около 1 миллиона так называемых оралманов (возвращенцев — ред.) — так называемых этнических казахов. Они поехали при господдержке в основном в сельскую местность.
ЦЕНТР ИЛИ ВОСТОК?
- Зачем стране перебрасывать деньги, людей и иные ресурсы за Урал, на Дальний Восток, когда вымирает исконная Центральная Россия?
- Исконными территории центра европейской части России можно считать условно. Хабаровск и Владивосток стратегически важнее. Там конкуренция на квадратный километр выше, чем здесь. Не только с соседями из Китая и Кореи - но и с внутренними мигрантами из Центральной Азии - из Узбекистана, Таджикистана, - и с Кавказа. А местных не хватает. Должен быть некий этнический баланс. Точки роста и справедливая рассредоточенность ресурсов по территории страны. И ведь большая часть сырьевых богатств расположена именно за Уралом. А не на «исконных территориях», где в основном офисы крупных компаний. Сибирь с Байкалом и Дальний Восток — регионы более чем стратегические.
Алтай, Бурятия, Республика Тыва — регионы с уровнем рождаемости выше среднего по странеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Почему в столице Урала тогда снижение населения?
- Сказывается притяжение для высококвалифицированных кадров со стороны Москвы и Питера. При нынешнем типе урбанизации у двух столиц есть плохое качество — они паразитируют на других городах. В том числе на Екатеринбурге. Откуда люди высасываются в зоны более интенсивного роста. Это надо уравновешивать за счет активного строительства — гражданского, промышленного, культурного, транспортного. Плюс программа репатриации. Чтобы те русские, которые как казахстанские оралманы, готовы были ехать в сельскую местность, туда реально приезжали. Получая жилье и подъемные.
ЕВРОПА В ГОСТИ К НАМ
- Кто поедет в Россию из-за рубежа?
- Прогнозируют большой приток из Западной Европы. По морально-нравственным соображениям. Ювенальная юстиция, однополая диктатура — это подталкивает граждан, например из Германии, активно смотреть в сторону России. Уже почти в каждом российском регионе есть переселенцы из Европы. Люди бегут и от инокультурной миграции. Случись что в Европе — Россия в плане дестинации станет страна номер один. Фермерство, наука, культура — надо создавать условия для приезда высококвалифицированных европейцев.
Должны быть высокоскоростные магистрали, чтобы мы на суперпоездах не за несколько суток, а за несколько часов доезжали до сибирских городов.
- На Кубани прирост есть, но небольшой. Там что, ресурсы расселения исчерпаны - в городах побережья и в Краснодаре?
- Нет. Когда идут процедуры слияния и поглощения фермерских хозяйств крупными агро-холдингами и локализация в крупных компаниях многих производств, тут все-таки надо стремится к разнообразию. И осваивать сельские районы. И развивать разные направления туризма на южном направлении.
Сибирь с Байкалом и Дальний Восток — регионы более чем стратегическиеФото: Иван МАКЕЕВ
У Дмитрия Медведева в его бытность президентом была высказана идея малоэтажной России. Ее претворение в жизнь решит многие вопросы. Автоматически снимется вопрос рассредоточенности по территориям — это станет вопросом времени. Изменится тип жилья — и это скажется на рождаемости.
- Но климат наш российский мы никак не изменим в обозримом будущем - не поедут люди туда, где 9 месяцев зима ( а это большая часть страны за Уралом!)
- Кто-то оттуда возвращается через 30 лет, а кто-то через два года. Ну почему не создать условия, чтобы жили 30 лет а не два года? Екатерина Вторая смогла предложить такие условия немцам, что они поехали не только в Поволжье, но и в Сибирь.
- Из пятерки наименее населенных у Республики Алтай есть прирост — это неожиданно?
- Алтай, Бурятия, Республика Тыва — регионы с уровнем рождаемости выше среднего по стране. И материнский капитал выстрелил в первую очередь именно в таких регионах. Уровень этот и прежде там был выше среднего. А финансовая поддержка государства стала дополнительным стимулом. А в регионах демографической депрессии, в центрально-российском регионе материнский капитал большой роли, увы не сыграл. Он сыграл больше в этнических регионах. Где ментальность больше соответствовала. В Южной Сибири и на Северном Кавказе.
НАИБОЛЕЕ НАСЕЛЕННЫЕ*
Москва — 12 630 289 человек
Московская область — 7 596 336
Краснодарский край — 5 647 652
Санкт Петербург - 5 381 736
Свердловская область — 4 316 264
НАИМЕНЕЕ НАСЕЛЕННЫЕ
Ненецкий автономный округ — 43 792
Чукотский автономный округ - 49 222
Магаданская область — 141 033
Еврейская автономная область 159 955
Республика Алтай - 218 858
* НА 1 января 2019 года — по данным Росстата
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Демограф Владимир Тимаков: вымирать будем до 2030 года, потом начнется рост рождаемости
За прошлый год численность населения России, по данным Росстата, сократилась почти на 87 тысяч человек. Если на 1 января 2018 года в России проживало 146 миллионов 880 тысяч человек, то на 1 января 2019-го - 146 миллионов 793 тысячи человек. Это первое сокращение населения России за 10 лет. В 2009 году нас, россиян, стало на 100 тысяч меньше, но потом каждый год численность населения росла. Нынешний демографический провал, считают эксперты, затянется надолго (подробности)
Демограф Владимир Тимаков: Если бы СССР не распался, в нем жили бы 320 миллионов человек
По пространству интернета ходит очень показательная карта бывшего СССР - с цифрами: сколько каждая из бывших советских республик за годы независимости потеряла или приобрела населения. Согласно этим данным, устремленные в Евросоюз республики лишились до четверти своего народа. А азиатские в это время ударно росли. И лишь Россия осталась «при своих» (подробности)
Демограф Владимир Тимаков: «Узбеки - это вам не африканцы! Миграционный кризис, как в Европе, нам не грозит!»
Не успел Росстат опубликовать данные, что население России сократилось впервые за 10 лет, как многочисленные эксперты стали рисовать картины апокалипсиса. Мол, вымрем мы, русские, как кролики, а земли наши заселят китайцы. Настолько ли все печально, мы спросили у демографа Владимира Тимакова (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU