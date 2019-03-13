Счетную палату наделят дополнительными полномочиями по аудиту госкомпаний

Законопроект о наделении Счетной палаты РФ дополнительными полномочиями по аудиту госкомпаний и их «дочек», направленный на рассмотрение в Государственную Думу в начале марта, позволит в полной мере оценивать эффективность использования данными заказчиками средств федерального бюджета и иных федеральных ресурсов.

Первое чтение законопроекта состоится во второй половине марта. Об этом заявил один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку (Фракция «Единая Россия») Антон Гетта.

«Данная мера давно назрела, так как мы уже давно, в том числе на уровне Правительства РФ, говорим о необходимости усиления контроля за расходами госкомпаний и компаний с госучастием, внедрения системы нормирования расходов данных организаций на осуществление собственной деятельности, в том числе расходы на транспорт, перелеты и так далее. Сегодня далеко не все госкомпании понимают важность экономии своих расходов, поэтому данное нововведение является системным решением, направленным на повышение прозрачности и эффективности трат данных организаций», - пояснил Гетта.

Он напомнил, что госкомпании проводят закупки в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ, который слишком непрозрачный для внешнего контроля. «При этом государство доверяет управлению госкомпаний и ставит задачу приумножать прибыль, которая в конечном итоге должна попадать в госбюджет, но зачастую миллионы рублей тратятся на личный комфорт топ-менеджмента», - подчеркнул Гетта.