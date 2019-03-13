2019-03-13T17:25:27+03:00
Общество

Лидеры России дали школьникам урок

Финалисты конкурса управленцев провели в сочинских школах открытые уроки
Михаил ГОРШКОВ
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Открытые уроки прошли в 22 сочинских школах.Открытые уроки прошли в 22 сочинских школах.
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14 марта — официальное открытие финала конкурса. «Лидеры России» - это флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», которая была создана по указу президента Владимира Путина в мае прошлого года.

После жестких отборочных туров в Сочи приехали лучшие. И первый конкурсный день для 300 финалистов начался с общения со старшеклассниками 22 сочинских школ.

-Старшеклассники – очень требовательная и чуткая аудитория, которая хорошо чувствует неискренность. Поэтому участникам было важно заинтересовать и завладеть вниманием этих слушателей, – прокомментировал первое финальное задание руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

В одном из старейших в городе учреждений среднего образования — лицее №59 — открытые уроки прошли уже во второй раз: в прошлом году с ребятами общались участники первого конкурса управленцев.

Почти у всех конкурсантов на лице заметно волнение: как воспримет их юная аудитория?

-Перед подростками я еще никогда не выступала. Но волнуюсь прежде всего из-за того, что урок входит в конкурсную программу. Ну и времени конечно мало: дали бы не 20 минут, а два часа, я бы все успела рассказать, - поделилась перед уроком участница конкурса Екатерина Борисевич из Нальчика.

8:00, урок начинается. Вместе с напарником Станиславом Горянским (по условиям конкурса отрытый урок ведут двое) Екатерина входит в 10-й класс «С». Да, эта буква из середины алфавита у многих вызывает удивление. Заметив его, заместитель директора лицея Наталья Вишневая объясняет: «это класс Сириус», с физмат уклоном.

-В прошлом году эти классы открылись в двух школах Сочи. Конкурс был 10 человек на место. Здесь учатся одаренные дети, которые будут поступать в МФТИ, МИФИ, другие престижные вузы, - рассказала Наталья Эдуардовна.

Екатерина и Станислав посвятили урок поиску своего пути в жизни. Станислав Горянский из Калужской области рассказал о себе, о том, как человек с образованием экономиста, житель города нефтяников, решил заняться сельским хозяйством и вырос до генерального директора крупного животноводческого комплекса.

В отрасли - движуха, аналоговые технологии переходят на цифру. А в саму отрасль приходит много талантливых молодых ребят, - объяснил он после урока свою любовь к сельскому хозяйству. А на вопрос зачем ему, генеральному директору крупного животноводческого комплекса этот конкурс, Станислав ответил прямо.

-Понятно, что я, как и многие, после конкурса не пойдут на государственную службу, не поменяют работу. Но мне было очень интересно посмотреть на методику оценки конкурсантов. Это было очень полезно — получить передовой опыт оценки персонала: с одной стороны, я по-новому могу теперь своих сотрудников оценить, с другой стороны, на себя посмотреть — куда идти, к чему еще стремиться.

А оценки в этот день ставили школьники — своим учителям из «Лидеров России». Каждый из старшеклассников получил анкету, в которой оценил проведенный урок. Подсчет баллов по заданию будет производиться на основе результатов этого анкетирования.

Финал конкурса продлится до 17 марта. В заключительный день состоится командное спортивное состязание на Роза Хутор: забег с препятствиями на 5 км. Завершится финал торжественной церемонией награждения победителей конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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