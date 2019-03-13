Отец отравил свою двухлетнюю дочь сильнодействующим наркотиком.

Жертвы разбойного нападения на отделение микрокредитов в Симферополе: Если бы он чиркнул спичкой, то мы бы заполыхали

Крымчанин, чтобы добыть деньги на ставки в букмекерской конторе, облил сотрудниц зажигательной смесью [видео]