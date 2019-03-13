Отец отравил свою двухлетнюю дочь сильнодействующим наркотиком
Следственный комитет России распространил видео допроса 27-летнего жителя Санкт-Петербурга, который рассказывает, как убил свою дочь.
- Экспертиза установила, что двухлетняя девочка умерла отравившись метадоном. Под подозрение попал отец ребенка, который употреблял этот наркотик, - сообщили "КП" в СК России.
Мужчину задержали за убийство и допросили.
- Готовил наркотик на холодильнике, а остатки стряхнул на пол кухни, - показал мужчина во время следственного эксперимента.
Следствие установило, что наркотическое вещество при неустановленных обстоятельствах попало в организм ребенка и привело к смерти.
Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Убийцу ждет суд и колония.
Отец отравил свою двухлетнюю дочь сильнодействующим наркотиком.
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