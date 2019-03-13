2019-03-13T17:48:15+03:00
Происшествия

Отец отравил свою двухлетнюю дочь сильнодействующим наркотиком

Ребенок нашел на полу крошки метадона, оброненные родителем
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожностиМужчина задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожностиФото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный комитет России распространил видео допроса 27-летнего жителя Санкт-Петербурга, который рассказывает, как убил свою дочь.

- Экспертиза установила, что двухлетняя девочка умерла отравившись метадоном. Под подозрение попал отец ребенка, который употреблял этот наркотик, - сообщили "КП" в СК России.

Мужчину задержали за убийство и допросили.

- Готовил наркотик на холодильнике, а остатки стряхнул на пол кухни, - показал мужчина во время следственного эксперимента.

Следствие установило, что наркотическое вещество при неустановленных обстоятельствах попало в организм ребенка и привело к смерти.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Убийцу ждет суд и колония.

Отец отравил свою двухлетнюю дочь сильнодействующим наркотиком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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