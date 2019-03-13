Мама девочки-маугли: «Я хотела купить дочери однокомнатную квартиру»

47-летнюю москвичку Ирину Гаращенко во вторник сразу после ареста перевезли в следственный изолятор «Печатники» - он единственный в Москве женский. В среду в камере у женщины побывали правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве.

Напомним, Гаращенко - фигурантка уголовного дела о попытке убийства несовершеннолетнего. В ночь на воскресенье полицейским и МЧС пришлось взламывать дверь квартиры на Ленинградском шоссе. Соседи сообщили, что в квартире уже несколько суток находится ребенок, которого оставила мама. Люди в форме были шокированы состоянием жилья - все три комнаты захламлены, всюду кучи гниющего мусора выше колена, обои на стенах - в лохмотья. Свет и воду больше года назад отключили за долги по коммуналке. По версии следствия, мать оставила ребенка без еды и воды.

Перед арестом в суде Ирина пообщалась с корреспондентом «КП». Рассказывала, что не знает, откуда в ее квартире столько мусора. Беседуя с правозащитниками, женщина добавила деталей.

- По ее словам, доставшуюся ей после смерти родителей трехкомнатную квартиру, Ирина собиралась продать, - рассказал «КП» ответственный секретарь ОНК по Москве Иван Мельников. - Якобы соседи сверху несколько раз заливали ее жилье, поэтому с некоторыми жильцами дома у Гаращенко были натянутые отношения. Она решила переехать. Продав трешку, купить две однокомнатные квартиры. Одна записать на дочь и сдавать ее в аренду, в другой - жить вместе.

Членам ОНК Гаращенко рассказала, что все свои пожитки она для переезда собрала в коробки. Якобы их кто-то «мог переворошить», и именно это полицейские приняли за мусор.

Также по словам женщины, она получила техническое образование и когда-то работала программистом. Но в последнее время была вынуждена перебиваться случайными заработками. Дочь растила одна.

В следствии сообщают, что в ближайшее время Ирину Гаращенко направят на судебно-психиатрическую экспертизу.

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