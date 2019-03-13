2019-03-13T18:52:24+03:00
Общество

На Чукотке бадминтон объединил сирот из реабилитационного центра и одиноких стариков

Энтузиасты буквально влюбили эту северную окраину России в летний вид спорта. А теперь учат играть в него детей и пенсионеров
Ольга БОРСКАЯ
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Бадминтон помогает детям укреплять здоровье и находить новых друзей Фото: проект “Спортивная камлейка - шаг в будущее”Бадминтон помогает детям укреплять здоровье и находить новых друзей Фото: проект “Спортивная камлейка - шаг в будущее”
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Для большинства россиян бадминтон - абсолютно летний вид спорта, в который хорошо играть где-нибудь на пляже или пикнике. Этот стереотип готовы сломать в одном из самых северных и далеких регионов страны - на Чукотке.

- 15 лет назад в Анадырь бадминтон привезла Елена Ивановна Видякова - она приехала сюда работать в департамент социальной политики и буквально заразила всех коллег этим видом спорта. Поначалу нам казалось, что он простой, "пляжный". Но попробовав сыграть, мы поняли, что это не так просто, - рассказывала “Комсомолке” член чукотской Федерации бадминтона, тренер детской секции Наталья Белоконева.

За несколько лет этот вид спорта покорил жителей региона: в него начали играть все - рабочие, госслужащие, пенсионеры. Работники крупнейшего предприятия Чукотэнерго привезли любовь к этому виду спорта в разные города округа, а судьи создали целую отдельную секцию.

Так на Чукотке появилась Федерация бадминтона и начали проводиться соревнования.

- У нас нет штатных сотрудников, но мы пытаемся сделать этот вид спорта доступным и заинтересовать им как можно больше жителей, - говорит Наталья Белоконева. - А чтобы спорт жил - в него надо увлекать детей.

Первыми учениками детской секции стали родные дети участников Федерации бадминтона. Но скоро к ним присоединились воспитанники Реабилитационного центра Анадыря. Здесь живут представители малых коренных народов Севера (чукчи, эскимосы, эвены) - круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Многие из ребят - с ограниченными возможностями здоровья, задержками в развитии.

- Как правило, это дети родителей, страдающих алкоголизмом. Алкоголь - это настоящий бич коренных народов Севера, а последствия, к сожалению, сказываются на детях, - рассказывает Наталья. - Однако, этот факт не мешает нам вместе тренироваться. Эти дети могут бегать, прыгать и бадминтон позволяет найти выход их энергии.

Три года назад был запущен проект “Спортивная камлейка - шаг в будущее”. В 2018 году он в очередной раз получил поддержку фонда Президентских грантов.

Занятия в секции помогают ребятам развиваться не только физически, но и творчески Фото: проект “Спортивная камлейка - шаг в будущее”

Занятия в секции помогают ребятам развиваться не только физически, но и творчески Фото: проект “Спортивная камлейка - шаг в будущее”

На занятиях по бадминтону воспитанники реабилитационного центра играют вместе с обычными школьниками, знакомятся, открывают для себя новый мир.

Федерация организует для детей спортивные праздники и соревнования. А помимо спорта помогает ребятам открывать в себе новые таланты и предрасположенность к национальной культуре: танцам и вокалу.

Бадминтон также помогает воспитанникам центра почувствовать любовь и заботу. Ведь эти дети не знают родительской ласки, а с бабушками и дедушками никогда не общались. Поэтому энтузиасты пригласили к участию в проекте одиноких пенсионеров, живущих в Анадыре. Бабушки и дедушки стали самыми активными болельщиками на соревнованиях. А летом благодаря поддержке фонда президентских грантов они начнут выезжать с воспитанниками реабилитационного центра в походы тундру. Пожилые люди и подростки будут вместе собирать грибы и ягоды, рыбачить, общаться. А главное - дарить друг другу тепло человеческого общения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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