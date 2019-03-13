2019-03-13T18:46:33+03:00
Общество

Генпрокуратура взялась за «мусорщиков»

Генпрокурор России Юрий Чайка поручил незамедлительно проверить факты взимания двойной платы за вывоз твердых коммунальных отходов
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Материалы, подтверждающие нарушения, в Генпрокуратуру направил координатор партпроекта «Единой России» «Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В «Единую Россию» поступило уже более 100 сообщений с жалобами на то, что управляющие компании выставляют двойной счет за вывоз мусора. Люди получают квитанции за услуги ЖКХ и от регионального оператора за обращение с ТКО, и от управляющей компании.

В запросе Бурматова фигурирует 30 регионов, в числе которых - Тульская, Кировская, Иркутская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Костромская, Нижегородская, Смоленская, Новгородская, Пензенская, Московская и Липецкая области, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский и Алтайский край, а также Кабардино-Балкария.

Помимо этого, завышать платежи начали и сами региональные операторы, несмотря на то, что тарифы строго зафиксированы. «В ряде регионов в платежках за февраль стоимость обращения с ТКО выросла и иногда в несколько раз превышает цифру, которая была в январе. То есть, изменения идут уже в рамках этого года, и это происходит в дополнение к тому, что в некоторых регионах с нового года тариф «накрутили» и не вычли из жилищной услуги. Сейчас эта плата еще увеличилась и местами рост серьезный», - рассказал единоросс. В некоторых регионах за месяц плата за вывоз ТКО выросла в три раза.

Проверкой данных фактов займутся прокуроры в регионах с привлечением уполномоченных контролирующих органов и экспертов. А мониторинг «Единой России», по словам Бурматова, будет продолжен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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