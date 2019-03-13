Начальник Генштаба ВС России встретился с коллегами из Казахстана и Армении

"Казахстан будет участвовать в российском стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", - заявил первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов на встрече с начальником Генштаба Казахстана Муратом Майкеевым.

По словам представителя Минобороны России, Казахстан сегодня является основным стратегическим союзником и ближайшим партнером России в Центральной Азии, и сотрудничество с ним идет "не только на двусторонней основе, но и на площадках Организации договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества".

Валерий Герасимов также встретился с начальником генерального штаба Армении Артаком Давтяном.

"Признателен вам за помощь в восстановлении мирной жизни в Сирии. Армения одной их первых откликнулась на наш призыв и приняла активное участие в решении гуманитарных задач на территории этой страны", - отметил Герасимов на встрече с ключевым партнером России в Закавказье.

Генералы обсудили практическое сотрудничество в борьбе против международного терроризма.