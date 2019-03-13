2019-03-13T21:45:15+03:00
Звезды

В реанимации сделали заявление о Началовой

По некоторым данным, у певицы острая почечная недостаточность
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица страдает от диабета и подагрыПевица страдает от диабета и подагрыФото: Борис КУДРЯВОВ
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Медсестра отделения интенсивной терапии, где лечилась Юлия Началова, сделала заявление. По словам медработника, певицу выписали 12 марта.

"Она у нас не лежит уже. Ее выписали еще вчера. Ее перевели вчера еще", - цитирует медсестру "Звезда".

Находящуюся в коме знаменитость перевели в специализированную клинику из-за возможного отказа внутренних органов. Состояние артистки врачи оценивают по-прежнему как крайне тяжелое. По слухам, медики опасаются возможного отека легких, хотя им и удалось понизить критически высокий уровень сахара в крови именитой пациентки.

По некоторым данным, стал известен и диагноз Юлии Началовой. Как заявили источники в медицинских кругах, у певицы острая почечная недостаточность.

Родители звезды молчат о диагнозе певицы. Они лишь подтвердили наличие проблем у наследницы из-за обострившихся болезней, при этом ждут официального вердикта врачей.

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова попала в больницу с жалобой на боли в ноге. Певица страдает от диабета и подагры. Предварительно популярной исполнительнице был поставлен диагноз "рожа, заражение крови". Это довольно серьезное заключение врачей, которое требует лечение исключительно в медучреждениях.

Все началось после того, как Началова повредила ногу. Видимо, рана не была обработана должным образом, поэтому началось нагноение, в организме пошел воспалительный процесс. Температура у певицы повысилась до 40 градусов, приехавшие по вызову врачи настояли на экстренной госпитализации. После этого Началова была помещена в реанимацию. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, о чем сообщила пиар-менеджер звезды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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