2019-03-13T22:21:16+03:00
Спорт

Парень Елизаветы Туктамышевой поедет на чемпионат мира

Андрей Лазукин заменит в мужском катании получившего травму Максима Ковтуна
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Фигурист Андрей Лазукин.Фигурист Андрей Лазукин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 13 марта, было официально объявлено о замене в сборной России на чемпионате мира по фигурному катанию. Максим Ковтун не станет выступать на мировом первенстве из-за травмы. Официальная причина не разглашается.

- Фигурист Максим Ковтун по медицинским показаниям не сможет принять участия в чемпионате мира, который пройдет в японской Сайтаме. В составе российской команды его заменит Андрей Лазукин, являющийся первым запасным, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России.

Фигурист Андрей Лазукин известен широкой публике и полконникам фигурного катания тем, что он - молодой человек Елизаветы Туктамышевой. Лиза, напомним, не смогла попасть на чемпионат мира, уступив в борьбе за место в национальной команде Евгении Медведевой.

21-летний Андрей Лазукин на недавнем финале Кубка России одержал победу. После этого он принял участие в Универсиаде 2019 в Красноярске, где занял пятое место.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме пройдет с 18 по 24 марта. В мужском катании сборную России представят помимо Лазукина еще два спортсмена - Александр Самарин и Михаил Коляда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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