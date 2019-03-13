Дорвись они до власти

В минувшее воскресенье на митинг "за свободу интернета" не пустили коллег из RT и "Лайф". Неугодные журналисты, как сироты люстрированные, снимали волеизъявление свободных людей из-за решетки. Нужно было постараться - так изгадить собственное мероприятие, ни один "агент Кремля" так бы не смог. Все сами, сами.

Коллеги пришли на митинг заблаговременно, когда проспект Сахарова еще был пуст. Как положено, сунулись на вход для прессы. Но, там стояла, преисполненная величия и бдительная, как гардеробщица в чебуречной, пресс-секретарь Либертианской партии некая Соня Блейд (о степени адекватности персонажа уже можно судить по псевдониму из компьютерной игрушки). Соня тут же отчиталась в Твиттере - "Не пустила в пресс-зону Рашу Тудей и Лайф". Хомячки в интернете расправили плечи и зааплодировали. Тогда коллеги отправились в общий проход, но полиция, увидев профессиональное оборудование, отправила их обратно… в пресс-зону. Но там Соня Блейд занималась цензурой в он-лайне. Навальный ее потом похвалил. Соня объяснила свой поступок - мол, это образцовый пример "частной дискриминации". Но в начале недели, хомячье в Сети почуяло что-то неладное. Соне стали сбрасывать выдержки из УК РФ, те самые части, что касаются "воспрепятствованию законной профессиональной деятельности журналистов, ст. 144". Хомячки подсказали аргумент: "сам дурак" - мол, "если менты и государство нарушают законы, почему бы и нам не нарушить?". Тут же встает законный вопрос - "вы вообще для чего собирались на Сахарова, дурни?". Ответа нет и не будет.

Я долго думал, какую аналогию подобрать из прочитанного и вспомнил цитату из любимой книжки, цитирую по памяти:

"...Строри сразу же повел решительную борьбу со старослужащими и дедовщиной. Одних старослужащих били толпой в палатах, других вызывали в туалет и избивали там. Когда с диктатом старослужащих было покончено, Строри развел в отделении такую дедовщину, что ни в сказке сказать, ни пером описать". (с) "Сказки темного леса".

Так что, уже можно четко понять, какой "свободный интернет" нам устроят эти чудесные люди, дорвись они до власти. В Сети свободно будут лежать тонны педофильского контента, гуро, некрофилия, самая блевотная манга и самое больное аниме. МБХ, "вашингтонский обком" и "пархомбюро" будут моргать на каждом баннере. И внушать людишкам правду. Иных мнений в интернете не будет. Для иных мнений будет "частная дискриминация".

КСТАТИ

Как съёмочную группу RT не пустили на митинг, а потом обвинили телеканал во вранье

Маргарита СИМОНЬЯН

Каждый день все нежнее люблю наших светлоликих. Вчера они нарушили закон, не пустив нас освещать митинг, потому что у них то ли "частная", то ли "позитивная дискриминация". (подробности)

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