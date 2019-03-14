Анатолий Куликов: Если на скамье подсудимых большой начальник - это не значит, что мы боремся с коррупцией

- Анатолий Сергеевич, в последнее время очень много случаев, когда не по закону, а по... «понятиям» поступают. В одном городе Подмосковья борца с коррупцией, отстаивавшего закон, убили именно «по понятиям»...

- Убили?

- Да, да, «замочили», что называется.

Почему мы до сих пор предпочитаем жить «по этим самым понятиям», а не по законам? Что, люди не доверяют правоохранительным органам? Или еще что-то?

- Наверное, это целый комплекс причин, включая и недоверие правоохранителям. Мы же об этом с вами говорили.

- Да, говорили, и не раз, - можно повториться.

- Ну, сначала, - о коррупции, с которой приходится бороться, как оказывается, - даже рискуя жизнью.

Во-первых, нужно принимать меры, чтобы исключить условия для коррупции.

Анатолий Куликов: "Как избежать самосуда и наказания "по понятиям"? 00:00 00:00

- Как? «К стенке?

- Противодействие коррупции не предполагает только этот вариант - «поставить к стенке», «расстрелять» - по китайскому образцу или посадить в тюрьму.

- А как ещё?

- Надо создать условия для исключения коррупции. А у нас, к сожалению, с этим делом гораздо хуже все обстоит.

Поэтому - когда мы видим на скамье подсудимых или среди задержанных больших начальников, и считаем, что вот она, борьба с коррупцией – это ошибочное мнение. На самом деле, должно быть противодействие коррупции.

- Объясните!

- Противодействие – это значит принятие превентивных мер. В числе таких мер самое главное, самое основное – это исключение условий для коррупционных схем. А это - и ограничение хождения наличных денег, меньше их на руках - меньше соблазна.

Я бы, например, во всех там учреждениях, где есть различного рода штрафы, платежи и так далее - все бы перевёл на оплату только по безналу, только по банковским карточкам. Прозрачно.

Кстати говоря, большинство наших финансовых институтов как раз уже и следуют этому.

- Я однажды разговаривал с одним руководителем крупного региона, и он мне чистосердечно – правда, это было не в этом году – признался, что не знает, кому в Москве теперь взятку давать. Может быть такое или он кривит душой?

- Смотря по какой теме... Если он хочет получить должность министра, то он знает, где принимают решения. А если собирается выбить льготные кредиты для своего региона, то тоже вполне просвещен, где дают эти кредиты – пусть он там не включает… Этого, как его?

- Ну, понятно - дурака. То есть, это мы совет даем ему… А вообще, - то, что наказание - «по понятиям», а не по законам – это самосуд получается, да?

- Да, это страшно. У нас какой вопрос ни возьмешь … Я сейчас читаю ваших коллег в одном издании... И там ссылка на Запад - она несостоятельна, потому что разный уровень. Даже уровень сознания – правового образования, правовой грамотности – у нас разный с Западом.

Наша задача - как раз повышать этот уровень правового образования, уровень законопослушания. Вот если мы будем все законопослушны, тогда это тоже один из разделов противодействия, так скажем.

- И коррупции, и самосуду?

- Да, конечно. Много вопросов. Это целая тема. Для этого надо – приезжай, посидим, поговорим…

- Хорошо…

- …А вообще и так все ясно. Не будет условий для коррупции – не будет коррупции. Не будут давать – не будут брать.

- Да, все, казалось бы, так просто...

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