Он был по-настоящему независимым журналистом

Легко ли быть журналистом независимым? Как ни странно, самое легкое - не зависеть от властей и авторитетов. Потрудней найти свое русло в журналистике и сделать его независимым от других тем, направлений, стилей. Самое трудное достичь профессионального Олимпа и остаться при этом независимым в кругу коллег, сохранить с ними терпимые человеческие отношения. Когда уважают без подобострастия, оценивают без зависти, советуются с доверием, восхищаются с пониманием масштаба и заслуг. В "Комсомолке" таких было все-таки по пальцам перечесть. На моей памяти вершинными были Инна Руденко, Ярослав Голованов, Борис Панкин. И, конечно, Василий Песков. Сегодня, когда волею судьбы пришлось прикоснуться к его судьбе и творчеству ближе и глубже, вижу и понимаю, каким, кроме прочего, великим дипломатом он оказался, более полувека сохраняя за собой это вершинное место на Шестом этаже. Сколько поколений начальников и золотых перьев обтекали его за пять с лишним десятилетий работы здесь - и в каждом находились ему друзья-товарищи, благодарные ученики и последователи. А были и конкуренты, обиженные-отодвинутые, несогласные, ущемленные... Как везде. Но ни одного скандала - ни по профессиональной, ни по межличностной части - не допустил Василий Михайлович. Умел держать баланс отношений.

Редкий дар.

Поздравим его близких - трех сестер, внука Дмитрия, воронежскую многочисленную родню, земляков, соратников по Воронежскому заповеднику и нас, его друзей по "Комсомольской правде", с тем, что был в нашей жизни такой человек. Что мы его современники. Потому что Песков уже остался в истории, и мы рядом с ним...

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