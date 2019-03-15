Как бактерии программируют наши болезни, характер и лишний вес

В первой части материала профессор кафедры гастроэнтерологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, доктор медицинских наук Мария Ардатская рассказала «КП» о разнообразии бактерий у нас в организме, почему бананы и сыр поднимают настроение, а антигистаминные препараты бьют по кишечной микрофлоре не слабее антибиотиков.

ГДЕ-ГДЕ У НАС МИКРОБЫ ЖИВУТ?

- Мария Дмитриевна, интересно, как бактерии распределены по нашему организму? Наверное, больше всего их на коже, ведь именно ей мы граничим с окружающим миром?

- Это не так. Наиболее богат бактериями желудочно-кишечный тракт. Там находится более 60% всего микробиома. Особенно много микроорганизмов в толстой кишке. На втором месте после ЖКТ - ротоглотка, там живет порядка 15% всей флоры. На коже - около 9%, примерно 2% в урогенитальном тракте и 9% в родовых путях. Общая численность микроорганизмов, населяющих человека, порядка 10 в 13 - 15 степени. Масса всего микробиома составляет от 1 до 3% массы тела людей.

- А когда и как наш желудочно-кишечный тракт заселяется бактериями?

- Микрофлора ЖКТ формируется в первые 4 года жизни. Где-то к 5 годам ребенок приобретает флору близкую к той, что сохраняется у него и во взрослом возрасте. И это сообщество бактерий определяет состояние нашего здоровья на протяжении всей дальнейшей жизни. Многие болезни, которые появятся позже, может быть, через несколько десятков лет, уже потенциально присутствуют и в определенном смысле запрограммированы. Так что малышу, только что появившемуся на свет, очень важно питаться правильно.

КАЖДАЯ ПЫЛИНКА - ВИТАМИНКА

- Как много бактерий мы приобретаем друг от друга при контактах? Например, при рукопожатии, поцелуе, сексе?

- Ученые говорят: каждая пылинка – витаминка. Попадая в организм, любая бактерия стимулирует нашу иммунную систему. Главная функция микрофлоры состоит в защите организма от чужаков, наши бактерии не позволяют чужеродным прикрепляться к нашим клеткам. Так что для большинства людей ни поцелуй, ни рукопожатие никаких рисков не несут. Но для человека со слабой иммунной системой, с несбалансированным, «сбитым» микробиомом, который не оказывает существенной поддержки иммунной системе, те же поцелуй или рукопожатие могут быть чреваты. Что касается секса, то тут происходит обмен флорой, что совсем не опасно, если никто из партнеров не является носителем половых инфекций и заболеваний. Обмен флорой очень важен, поскольку, как я говорила, стимулирует наш микробиом. При долгой совместной жизни у людей становится похожей микробиота.

МИФЫ О ПРОБИОТИКАХ

- Можно ли использовать полезные бактерии для борьбы с вредными?

- Эта идея уже положена в основу разработки лекарств-пробиотиков. Изначально пробиотики готовили на основе бифидо- и лактосодержащей флоры, то есть всего двух родов бактерий. Сейчас появилось большое разнообразие таких средств. Но оказалось, что наращивание мощности и многообразия пробиотиков не привело к решению ни одной (!) проблемы.

Если говорить о пробиотиках, действие которых реально исследовано и эффективность доказана, то они, как правило, монокомпоненты. То есть содержат лишь один вид той или иной бактерии. Я считаю, что гораздо больше могут помочь метабиотики или пребиотики. Они содержат или уже готовые метаболиты, или вещества, которые преобразуются в организме до продуктов-метаболитов, нужных нам и полезных в качестве подкормки для микрофлоры или для устранения их дефицита.

Доктор медицинских наук Мария Ардатская

- Но по ТВ мы постоянно видим именно рекламу пробиотиков, а не таких веществ.

- Это огромный кусок хлеба с маслом и с икрой для производителей лекарственных средств. Во всем мире пробиотики рассматриваются как биологически активные добавки к пище, и только в нашей стране их умудряются регистрировать не только как бады, но и как лекарства. Телереклама постоянно говорит, что эти препараты идентичны нашей микрофлоре и способны восстановить возникший дефицит необходимых бактерий. Это миф, чисто рекламный ход. Такие средства не могут восстановить дефицит флоры хотя бы потому, что не в состоянии длительно колонизировать кишку. Они заселяют ее только на время приема, а потом исчезают.

А когда пробиотики принимаются совместно с антибиотиками, то неизбежно подвергаются действию антибактериальных препаратов. И еще, поскольку флора различных людей может различаться в разы, то непонятно, как одна и та же «таблетка» может быть полезна разным людям. Словом, официальная медицина признает существование очень многих нерешенных вопросов с эффективностью и безопасностью пробиотиков. Если мы посмотрим доказательную базу, то средств, которые имеют достоверное подтверждение своей эффективности для исправления тех или иных повреждений здоровья, очень мало. Я назову от силы 3 - 5 препаратов, из них не все представлены в России. У нас широко рекламируются и продаются те пробиотики, польза которых преувеличена.

ПЕРЕСАДКИ МИКРОФЛОРЫ - ПОКА ЛИШЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

- Можно ли с помощью генной инженерии создать бактерию, обладающую нужными нам свойствами?

- У нас есть такие разработки. Например, изменяли гены бифидобактерии. Добивались, чтобы она вырабатывала определенные полезные вещества. Пока, надо признать, заметных успехов нет. Но это перспективное направление, работа продолжается. Например, у некоторых штаммов бактерий рода лактобацилиус есть возможность воздействовать на липидный (жировой) и углеводный обмен. Значит, кому-то мы можем дать определенный штамм этого рода, и человек из худого станет толстым. А другому подойдет штамм, который толстого заставит похудеть. Есть понимание того, как на основе продуктов жизнедеятельности бактерий - метаболитов - мы можем подойти к лечению болезни Альцгеймера или корректировать другие состояния организма. Но это будущее.

- А как насчет пересадки микрофлоры от одного человека к другому?

- Такие опыты действительно проводятся. От здоровых доноров берется субстрат (из содержимого кишечника. - Ред.), и вводится пациентам с язвенным колитом, нарушением микрофлоры после антибиотиков, тяжелыми поражениями кишечника и так далее. Но сегодня такая технология еще не отработана, мы только начинаем идти по этому пути. Многие врачи понимают возможные издержки этой процедуры. Тут можно провести аналогию с переливанием крови. Когда этот метод лечения только развивался, врачи не учитывали многие серьезные риски, просто потому что не знали об их существовании. Например, некоторые разновидности вирусов, вызывающих гепатит, были открыты через много лет после того, как переливание крови прочно вошло в медицинскую практику. Примерно такая же ситуация и с пересадкой кала. Несмотря на то, что все доноры сдают целый комплекс анализов, современной науке известны далеко не все причины заболеваний. Мы пока до конца не знаем, какой биологический потенциал несет в себе наш собственный микробиом. И какой эффект мы можем получить не только в ближайшем, но и в отдаленном времени… Поэтому все опыты следует проводить предельно аккуратно и осторожно.

БУДЬ В КУРСЕ

Что полезно и вредно для нашего микробиома

- Нередко можно услышать, что современные люди едва ли не поголовно страдают дисбактериозом. Что вы об этом думаете?

- Раньше дисбактериозом называли комплекс проблем, связанных с нарушением количества и качества микрофлоры кишечника. Сейчас используется термин «дисбиоз». Он охватывает все составляющие микробиома, а также вирусный и грибковые пулы. Но он не является самостоятельным заболеванием, его следует рассматривать в качестве следствия какой либо патологии (особенно у взрослых пациентов), которую необходимо выявлять!

- Как же решать такие проблемы?

- Во-первых, нужно уделять особое внимание периоду беременности и первых трех-четырех лет жизни. Тогда с помощью правильного питания (побольше пищевых волокон, поменьше животного белка и жира) и выверенного образа жизни мы сможем профилактировать, то есть не допустить возникновения в будущем определенных болезней. Ну а взрослым людям сейчас уже можно только бороться со следствиями тех нарушений, которые заложены в детском возрасте. Для поддержания здоровья микрофлоры важны те же упомянутые пищевые волокна (овощи и фрукты), разнообразие и сбалансированность питания. А также умеренные физические нагрузки.

Нужно помнить, что самым опасным для нашей микробиоты лекарством являются антибиотики. Флора устроена так, что, стремясь выжить, она начинает сопротивляться действию антибиотика. В результате резистентность нашего организма (то есть устойчивость) к антибактериальным препаратам растет. Приходится усиливать их активность. И сейчас мы уже дошли до самых верхних точек нецелесообразности. Антибиотики уже назначают длительными курсами, с последующим подбором других антибиотиков. А что дальше? Понятно, что по такому идти нельзя. Необходимо создавать средства, которые будут воздействовать непосредственно на микробиом. Например, с помощью веществ-метаболитов, структурных компонентов клеток, сигнальных молекул или пребиотиков (то есть питательных компонентов среды для полезных бактерий. - Ред.). А то, что мы имеем на настоящий момент, уже само себя изжило. Мы воюем с болезнями, до конца не понимая, на чьей стороне находимся. Боремся будто бы против бактерий, а на самом деле - против себя.