В Мурманской области пресечена подпольная переработка камчатского краба.

«Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску пресечена деятельность подпольного цеха по переработке незаконно выловленного камчатского краба. Общий вес изъятого из незаконного оборота ценного биоресурса превысил 700 кг», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники обнаружили помещение, в котором был организован конвейер по переработке камчатского краба. На видео, которое предоставила "КП" полиция можно увидеть, как злоумышленники организовали полный цикл производства, от мойки и приготовления биоресурсов до упаковки в специально предназначенную тару. Крабов готовили к последующей реализации, в том числе за пределами Мурманской области.

Во время обысков в помещении цеха обнаружено около 350 килограммов конечностей краба в сыром виде, а также 390 килограммов в переработанном.

В настоящее время полицейскими возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконной добыче биоресурсов.