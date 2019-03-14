2019-03-14T10:30:07+03:00
Происшествия

«Махал пистолетом и хотел в больницу»: В Москве задержали мужчину, который напал на врачей скорой помощи

Пьяного москвича доставили в отдел полиции
Семен ЕЛЕНИН
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Приехавшим врачам скорой пациент угрожал пистолетом.Приехавшим врачам скорой пациент угрожал пистолетом.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Врачи одной из столичных бригад скорой помощи этим утром едва не стали жертвами неадекватного мужчины с пистолетом. 43-летний москвич сам вызвал медиков через экстренный номер 112 - мол, упал дома, ударился головой, сильно болит, ходить не могу. На улицу Дмитриевского в Косино-Ухтомском районе выехала карета. В ней - врач и фельдшер. Поднялись в указанную квартиру.

- Со слов врачей, пациент сразу повел себя неадекватно, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Он достал пистолет и, направляя на медиков, потребовал отвезти его в больницу. Один из сотрудников Департамента здравоохранения сказал, что для начала должен его осмотреть. Это вывело мужчину из себя. Он махал пистолетом и хотел в больницу.

Один из врачей связался с дежурным в больнице, объяснил ситуацию, попросил вызвать наряд полиции. И добавил деталь: «от мужчины сильный запах алкоголя». Впрочем, еще до приезда наряда неадекватный москвич с пистолетом пытался подраться с медиками. В общем, полицейские приехали вовремя.

В пресс-службе московской полиции отмечают, что изъятый у москвича пистолет - слава богу - не боевой, пневматический. Никого ранить он не успел.

- Мужчину доставили в отдел полиции. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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