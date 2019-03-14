2019-03-14T11:38:29+03:00
Спорт

Чемпионат мира по биатлону, сингл микст, 14 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция

Биатлон. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию гонки сингл микст на чемпионате мира по биатлону 14 марта 2019 в Эстерсунде
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Матвей Елисеев побежит смешанную одиночную эстафету.Матвей Елисеев побежит смешанную одиночную эстафету.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 14 марта, на чемпионате мира по биатлону 2019 в Эстерсунде пройдет очередной старт. Участники соревнований побегут синг-микст, или же - "одиночную эстафету". На старт выйдут по 2 человека от каждой команды.

Сборной России достался стартовый номер 9. За нас - Евгения Павлова и Матвей Елисеев. У норвежцев - Марте Ульсбю и Йоханнес Бе. У шведов - Себастья Самульссон и Ханна Оберг. У Германии - Дениз Херманн и Эрик Лессер.

Старт гонки - в 19:10 по московскому времени.

Чемпионат мира по биатлону, сингл микст, 14 марта 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Могерини назвала условия, при которых ЕС будет выделять средства для Сирии
Вице-адмирал Украины считает бесполезным «москитный флот» страны
Адвокат Пола Уилана заявил, что он обвиняется в России в шпионаже в интересах США
В Подмосковье 10 человек пострадало в результате столкновения автобуса и автомобиля
Налоговики берут пример с «Лидеров России»
Эксперты заявили, что в 2019 году российские банки получат рекордную прибыль
Медведев согласовал строительство скоростной железной дороги от Москвы до Нижнего Новгорода
У бизнес-центра "Авиатор" в Москве загорелись автомобиль и гараж из-за оборвавшегося электропровода
16-летнюю девочку из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира
"Черные ящики" разбившегося Boeing 737 отправили для расшифровки во Францию
Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
Надежду Куликову, бросившую сына в парке "Лосиный остров", оставили в СИЗО
Бизнесу предложат льготные кредиты со ставкой, равной ключевой ЦБ
Женщина отказалась целоваться с Порошенко на митинге
В Госдуме считают, что Швецию пытаются втянуть в антироссийский хор
Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков