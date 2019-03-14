Чемпионат мира по биатлону, сингл микст, 14 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция
Биатлон. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию гонки сингл микст на чемпионате мира по биатлону 14 марта 2019 в Эстерсунде
Матвей Елисеев побежит смешанную одиночную эстафету.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 14 марта, на чемпионате мира по биатлону 2019 в Эстерсунде пройдет очередной старт. Участники соревнований побегут синг-микст, или же - "одиночную эстафету". На старт выйдут по 2 человека от каждой команды.
Сборной России достался стартовый номер 9. За нас - Евгения Павлова и Матвей Елисеев. У норвежцев - Марте Ульсбю и Йоханнес Бе. У шведов - Себастья Самульссон и Ханна Оберг. У Германии - Дениз Херманн и Эрик Лессер.
Старт гонки - в 19:10 по московскому времени.
Чемпионат мира по биатлону, сингл микст, 14 марта 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU