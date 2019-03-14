Чемпионат мира по биатлону, сингл микст, 14 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция

В четверг, 14 марта, на чемпионате мира по биатлону 2019 в Эстерсунде пройдет очередной старт. Участники соревнований побегут синг-микст, или же - "одиночную эстафету". На старт выйдут по 2 человека от каждой команды.

Сборной России достался стартовый номер 9. За нас - Евгения Павлова и Матвей Елисеев. У норвежцев - Марте Ульсбю и Йоханнес Бе. У шведов - Себастья Самульссон и Ханна Оберг. У Германии - Дениз Херманн и Эрик Лессер.

Старт гонки - в 19:10 по московскому времени.