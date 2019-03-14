Отец семерых детей и бывший кандидат в президенты России: Опубликован список самых богатых российских холостяков

В этом году Forbes подсчитал, что из 98 российских миллиардеров, 14 бизнесменов на данный момент не состоят в браке.

На первом месте - Михаил Фридман. 54-летний совладелец «Альфа-Групп» обладает состоянием в $15,1 млрд. У предпринимателя есть четверо детей. С супругой Ольгой миллиардер развелся 10 лет назад. К слову, Фридман в этом году был назван самым состоятельным лондонцем. В столице Великобритании он проживает в особняке Athlone House купленном за 65 млн фунтов.

Самые состоятельные холостяки.Фото: Рушан КАЮМОВ

Вторым в рейтинге стал Роман Абрамович. В активе 52-летнего разведенного отца семерых детей состояние в $12,4 млрд., инвесткомпания Millhouse, а также английский футбольный клуб Chelsea.

А замыкает тройку Михаил Прохоров с состоянием в $9,8 млрд. 53-летний олигарх ни разу не состоял в барке. Прохоров является владельцем группы ОНЭКСИМ и совладелецем баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets. В 2011 году Прохоров баллатировался в президенты России и занял почетное третье место по стране, а среди избирателей в Москве был вторым после Владимира Путина.

В марта Forbes назвал основателя нефтегазовой компании НОВАТЭК Леонида Михельсона самым богатым россиянином. Его состояние составляет $24 млрд. В мировом рейтинге миллиардеров он расположился на 32-е месте.

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