В Лиге Чемпионов после хет-трика Роналду только раззадорил Лионеля Месси

Во вторник Криштиану Роналду забил три мяча в ворота «Атлетико» и вывел «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов. При этом португалец сделал 8-й хет-трик в этом турнире, догнав по этому показателю Месси. И это раззадорило аргентинца, который выдал очередной потрясающий матч. Правда Лео смог забить в ворота «Леона» только два мяча, но остался вполне доволен игрой, в которой его «Барса» победила со счетом 5:1. После нее Месси впервые за долгое время похвалил своего главного конкурента.

- Криштиану и «Ювентус» провели выдающийся матч. Я думал, «Атлетико» будет сильнее. Роналду провел волшебный матч, забив три гола, - сказал Месси.

Но самое интересное впереди. В пятницу, состоится жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов, где нет никаких ограничений и команды Роналду и Месси могут столкнуться уже в следующем раунде. Напомним, что красавчик с «Реалом» выиграл три последние ЛЧ, в то время как малыш последний раз поднимал над головой трофей в 2015 году. Всего же Роналду побеждал в главном клубном турнире Европы 5 раз, в то время, как Месси «только» 4.

Кстати, если Роналду выиграет Лигу чемпионов с «Ювентусом», то станет первым футболистом в истории, кто побеждал в этом турнире с тремя разными клубами - один раз он брал трофей с «МЮ» и четыре - с «Реалом». Парадокс в том, что «Реал» уже за бортом ЛЧ, а Роналду все еще в игре.

Всего же в четвертьфинал Лиг вышли сразу четыре английских клуба -

«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»,«Манчестер Сити», и «Ливерпуль», а также «Ювентус», «Барселона», «Аякс» и «Порту».

Лучшие бомбардиры ЛЧ

Голы (матчи)

1 Криштиану Роналду - 124

2 Лионель Месси - 108

3 Рауль - 71...