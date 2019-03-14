2019-03-14T13:15:54+03:00
Спорт

В Лиге Чемпионов после хет-трика Роналду только раззадорил Лионеля Месси

Два лучших футболиста мира продолжают вести заочную борьбу друг с другом
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Лионель Месси.Лионель Месси.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во вторник Криштиану Роналду забил три мяча в ворота «Атлетико» и вывел «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов. При этом португалец сделал 8-й хет-трик в этом турнире, догнав по этому показателю Месси. И это раззадорило аргентинца, который выдал очередной потрясающий матч. Правда Лео смог забить в ворота «Леона» только два мяча, но остался вполне доволен игрой, в которой его «Барса» победила со счетом 5:1. После нее Месси впервые за долгое время похвалил своего главного конкурента.

- Криштиану и «Ювентус» провели выдающийся матч. Я думал, «Атлетико» будет сильнее. Роналду провел волшебный матч, забив три гола, - сказал Месси.

Но самое интересное впереди. В пятницу, состоится жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов, где нет никаких ограничений и команды Роналду и Месси могут столкнуться уже в следующем раунде. Напомним, что красавчик с «Реалом» выиграл три последние ЛЧ, в то время как малыш последний раз поднимал над головой трофей в 2015 году. Всего же Роналду побеждал в главном клубном турнире Европы 5 раз, в то время, как Месси «только» 4.

Кстати, если Роналду выиграет Лигу чемпионов с «Ювентусом», то станет первым футболистом в истории, кто побеждал в этом турнире с тремя разными клубами - один раз он брал трофей с «МЮ» и четыре - с «Реалом». Парадокс в том, что «Реал» уже за бортом ЛЧ, а Роналду все еще в игре.

Всего же в четвертьфинал Лиг вышли сразу четыре английских клуба -

«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»,«Манчестер Сити», и «Ливерпуль», а также «Ювентус», «Барселона», «Аякс» и «Порту».

Лучшие бомбардиры ЛЧ

Голы (матчи)

1 Криштиану Роналду - 124

2 Лионель Месси - 108

3 Рауль - 71...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар - Валенсия 14 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
Футбол, матч Краснодар - Валенсия. Прямая онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы состоится 14 марта 2019 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Новости 24
В Госстате Китае сообщили, что экономика страны сможет преодолеть тенденцию к спаду
Трамп: мексиканские наркокартели террористическими группировками
Порошенко заявил, что едет в Донбасс
КНР сделал «строгое представление» США из-за доклада Госдепа о правах человека
Маурицио Сарри оценил состояние газона в Киеве как «ужасное»
РЖД запускает первые два поезда с новыми плацкартными вагонами
В аэропорту Калифорнии столкнулись два самолета
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо
Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX
Песков: планы испытать ракеты являются логическим продолжением позиции США по ДРСМД
Могерини назвала условия, при которых ЕС будет выделять средства для Сирии
Вице-адмирал Украины считает бесполезным «москитный флот» страны
Адвокат Пола Уилана заявил, что он обвиняется в России в шпионаже в интересах США
В Подмосковье 10 человек пострадало в результате столкновения автобуса и автомобиля
Налоговики берут пример с «Лидеров России»
Эксперты заявили, что в 2019 году российские банки получат рекордную прибыль
Медведев согласовал строительство скоростной железной дороги от Москвы до Нижнего Новгорода
У бизнес-центра "Авиатор" в Москве загорелись автомобиль и гараж из-за оборвавшегося электропровода
16-летнюю девочку из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира
"Черные ящики" разбившегося Boeing 737 отправили для расшифровки во Францию
Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
Надежду Куликову, бросившую сына в парке "Лосиный остров", оставили в СИЗО
Бизнесу предложат льготные кредиты со ставкой, равной ключевой ЦБ
Женщина отказалась целоваться с Порошенко на митинге
В Госдуме считают, что Швецию пытаются втянуть в антироссийский хор
Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков