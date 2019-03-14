Сергей Кириенко поделился своими принципами с финалистами конкурса «Лидеры России»

14 марта состоялось официальное открытие финала конкурса «Лидеры России». 300 участников, сумевших пройти дистанционный этап и очный полуфинал, приехали в Сочи, чтобы побороться за победу в самом масштабном кадровом проекте России.

Все финалисты получат 1 млн. рублей на развитие своего управленческого потенциала по выбранной программе обучения, а 100 победителей – еще и наставника. Это 93 руководителя высшего уровня из сферы государственного управления и бизнеса.

Один из наставников конкурса - первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, очень важно дать участникам возможность не только посоревноваться, но и чему-то научиться. Поэтому один из дней финала посвящен программе обучения.

Сразу после церемонии открытия Сергей Кириенко провел мастер-класс.

-Предметом производства управленца является решение. Если управленец не принимает решения - он не нужен. Это примерно как станочник, который знает свой станок замечательно, обслуживает его, смазывает, но при этом ни одной детали за смену не производит, - сказал Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что любой управленец в своей жизни постоянно сталкивается с «неизбежными засадами»: дефицитом времени, информации и отсутствием гарантий. Кстати, именно в таком формате даются практически все задания конкурса.

По мнению Сергея Кириенко, в условиях неопределенности, надо найти точки опоры, выработать определенные принципы. Он поделился с финалистами 10 своими принципами, которых он придерживается при принятии решений. Первый в этом списке и ключевой звучит так: «это моя проблема».

-Перед тем, как приступать к обсуждению любой задачи, принятию решения, надо внутренне, для себя его принять, - подчеркнул Сергей Кириенко.

СПРАВКА

Конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», созданной в мае 2018 года указом президента Владимира Путина.

Он проходит во второй раз и собрал более 277 тысяч заявок от руководителей из России и 68 стран. Конкурс длится несколько месяцев. Первый этап был дистанционным и продолжался с ноября по декабрь. Конкурсанты в режиме онлайн проходили тестирование, демонстрировали свои интеллектуальные способности и управленческий потенциал. Из них 3294 сильнейших встретились в региональных полуфиналах, которые проходили в восьми федеральных округах.

В финале, который проходит в эти дни в Сочи, участвуют 300 человек.