2019-03-14T15:01:41+03:00
Происшествия

Подмосковные сотрудники ДПС спасли жизнь водителю с опухолью мозга, которому стало плохо на трассе

Если бы рядом совершенно случайно не оказались сотрудники полиции, то жизнь 48-летнего мужчины могла и оборваться
Наталия ЕРОШКИНА
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Сотрудники ДПС вовремя оказали помощь водителю.Сотрудники ДПС вовремя оказали помощь водителю.Фото: Мария СОЛЕЕВА
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У Олега (имя изменено) опухоль головного мозга, недавно он перенес тяжелейшую операцию, а теперь проходит курс лучевой терапии. Тем самым утром 5 марта он ехал на работу, чтобы подменить товарища. В этот день сразу все не заладилось, сначала позвонили очень рано и попросили выйти на смену вне очереди из-за форс-мажорной ситуации. Собираться на работу пришлось в спешке, поэтому мужчина совершенно забыл о препаратах, которые ему прописали врачи.

Уже по дороге на работу, а конкретно на Успенском шоссе Олегу стало очень плохо. В его глазах помутнело, а еще он практически перестал слышать. Единственное, что успел сделать Олег, так это съехать на обочину, чтобы не спровоцировать аварию на шоссе. К счастью, именно в этот момент мимо проезжал экипаж ДПС, который заметил автомобиль с водителем в отключке. Это по факту и спасло жизнь мужчине.

- Мужчину доставили в больницу в очень плохом состоянии, у него случился отек мозга. Из-за этого притупились некоторые чувства, в том числе зрение и слух. В госпиталь Лапино мужчину доставили сотрудники ДПС, которые совершенно случайно оказались рядом, - сообщил источник "КП" в медицинских кругах.

Сейчас и зрение, и слух вернулись к Олегу. Он продолжает бороться с тяжелой болезнью. Желаем ему здоровья, а также говорим спасибо тем самым сотрудникам полиции, которые спасли Олегу жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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