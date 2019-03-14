Дмитрий Медведев: «Ведите их ко мне! Послушаем, что скажут о росте цен»

Кабмин выделит из казны 1,5 миллиарда рублей на переобучение россиян по программам поддержки занятости и повышения производительности труда.

- Эти средства дадут возможность переобучить почти 18,5 тысячи человек, - отметил Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Всего деньги получит 31 регион.

На заседаниее также обсудили подготовку к весеннему севу. Медведев заявил, что в этом году есть надежды на хороший урожай. По оценкам Минсельхоза, может быть собрано 118 миллионов тонн зерновых. Это рекордная цифра. В прошлом году зерновых собрали 113 миллионов тонн.

Медведев поручил обеспечить аграриев всем необходимым, чтобы виды на урожай сбылись.

Он напомнил, что в этом году аграриям выделят из бюджета 303 миллиарда рублей, что на 50 миллиардов больше, чем в 2018-м.

- Исхожу из того, что регионы вовремя доведут эти деньги до сельхозпроизводителей. Это их ответственность! - заявил Медведев.

Но ложка дегтя все же нашлась. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев пожаловался на рост цен на удобрения. По его словам, с начала года они подоржали уже на 14%.

- Давайте производителей удобрений соберем. Ведите их ко мне! Послушаем, что они нам скажут о росте цен, - поручил министру Медведев.