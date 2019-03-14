2019-03-14T15:14:15+03:00
Общество

Финал конкурса «Лидеры России» стартовал в Сочи

14 марта состоялось официальное открытие конкурса управленцев нового поколения
Михаил ГОРШКОВ
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Сергей Кириенко: «Задача государства — создать для вас возможности».Сергей Кириенко: «Задача государства — создать для вас возможности».Фото: Михаил ГОНЧАРОВ
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Конкурс – это флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», созданной указом президента Владимира Путина в мае 2018 года. «Лидеры России» - для тех, от кого зависит будущее страны.

Путь конкурсантов к финалу был долгим и трудным. Сначала был дистанционный этап с онлайн-тестированием, демонстрацией интеллектуального и управленческого потенциала. Путевку в очные полуфиналы, которые прошли в январе-феврале в 8 федеральных округах, получили 3294 участника. А 300 сильнейших из них встретились в Сочи.

14 марта состоялось официальное открытие финала конкурса. Официальное – потому, что за день до этого участники выполнили первое финальное задание – провели открытые уроки в 22 сочинских школах.

На открытии финала наставник конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что отбор проходил в условиях высокой конкуренции, и теперь за финалистов конкурируют работодатели.

- Это правильно. Это очень важно. На самом деле, именно это и создает системой открытых конкурсов наш президент: чтобы у талантливых людей была возможность самореализации, чтобы все эти возможности перед вами были открыты, — подчеркнул Сергей Кириенко.

Действительно, ряд губернаторов забросили на конкурс целый десант «охотников за головами»: хорошие, грамотные, активные управленцы нужны регионам. Как сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, для губернаторов это возможность найти тот кадровый потенциал, который будет делать экономику регионов, жизнь сегодня и завтра. «Принципиально важно не ошибиться в самой главной составляющей успеха — кадрах»,- подчеркнул он.

-Я много езжу по стране, и в каждом субъекте Федерации нахожу победителя, или участника финала первого конкурса «Лидеры России». Конкурс способствует развитию сети единомышленников, и я призываю вас всех эту сеть поддерживать. В любом регионе вы найдете своих единомышленников, друзей, партнеров, - обратился к участникам наставник конкурса, ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Имена ста победителей будут объявлены 17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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