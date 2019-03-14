2019-03-14T17:08:27+03:00
Общество

ФСИН России и Роструд заключили соглашение о сотрудничестве

Оно должно помочь бывшим заключенным найти себя в новой жизни
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Подписание соглашения - серьезный шаг в решении проблемы трудоустройства осужденных после освобожденияПодписание соглашения - серьезный шаг в решении проблемы трудоустройства осужденных после освобождения
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Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко и руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ предусматривает совместные мероприятия ведомств по содействию в трудоустройстве лиц, освобождающихся из исправительных учреждений.

- Подписание соглашения - серьезный шаг в решении проблемы трудоустройства осужденных после освобождения. Как они будут жить после выхода на свободу? Этот вопрос для постпенитенциарной практики является главным на сегодняшний день. Необходимо создать условия, чтобы люди, которые освободились, больше не вернулись в стены исправительных учреждений по причине того, что не смогли адаптироваться к новой жизни, – подчеркнул директор ФСИН России Геннадий Корниенко.

Как пояснили во ФСИН России, Роструд, как оператор информационно-аналитической базы вакансий "Работа в России" будет собирать актуальные предложения от работодателей. В каждом исправительном учреждении сотрудники группы социальной защиты осужденных смогут размещать резюме осужденных на портале «Работа в России», отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу.

Таким образом, после освобождения из колонии бывшие заключенные уже будут знать своего работодателя.

Кстати, ежегодно 130 тысяч осужденных получают в колониях 167 новых профессий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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