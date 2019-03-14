«Гриша хотел спасти парня от охраны, а тот начал угрожать, что зарежет»: Жена задержанного москвича рассказала подробности трагедии в «Главклубе»

«Комсомолка» уже сообщала, что в ночь на 10 марта на концерте в «Главклубе» погиб один из посетителей. В Сети есть записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри заведения. 31-летний Руслан Сыченко в тот вечер - это отмечали многие - был очень сильно пьян и мнго перемещался по клубу. На видео мужчина сначала ссорится с охраной на входе, потом дерется, потом хватается за металлическое ограждение, а какие-то люди пытаются оттащить его и вывести из клуба. Уже на улице какой-то крепкий мужчина в очках наносит пьяному посетителю удар ногой в живот. Сыченко увозят на скорой, но он умирает по пути в больницу. Позже судмедэкспертиза установит, что роковым стал тот самый удар в живот, после которого произошел разрыв селезенки.

Мужчину в очках задержали уже во вторник, 12 марта. Григорию Штыкулеву 40 лет. Сегодня в Симоновском суде Москвы будут разбирать ходатайство следователя о его аресте.

Корреспонденту «Комсомольской Правды» удалось побеседовать с гражданской женой Штыкулевой. Светлана работает в одном из столичных благотворительных фондов.

«УДАРИЛ СО ЗЛОСТИ»

- Вы в тот вечер были вместе?

- Нет, Гриша пошел на концерт с друзьями. Играла группа (In Extremo - из Германии, фолк-металл, более 1 млн. копий их альбомов продано по всему миру, - Авт.), которую он очень любит уже много лет. А я поехала на дачу. О самом происшествии он мне ничего не стал рассказывать.

- Когда вы узнали, что произошло?

- В понедельник. Друзья Гриши прислали ему видео, в котором он фигурирует - как он пинает того парня. Муж и не думал скрываться, он сам пошел в полицию с повинной. Я отвезла его на Петровку.

Григорий Штыкулев сам активно участвовал в благотворительности - вместе с фондом посещал больницы, работал с онкобольнымиФото: Личный архив

- Что Григорий вам рассказал о потасовке в клубе?

- Он, повторюсь, там был с друзьями. После концерта они стояли, беседовали, и вдруг к ним подбежал какой-то парень. Сказал, что у его друга проблемы с охраной, попросил помочь его успокоить. Гриша пошел. Это он оттягивал Сыченко, вцепившегося в ограждение. Он просто не хотел, чтоб парня охрана била. Пытался помочь, вывести его на улицу. Говорит, потом тащит его, а Сыченко ему начинает угрожать: «Я тебя, сука, зарежу сейчас». Гриша поэтому и разозлился: «Я тебе помогаю, я ты мне тут угрожать начинаешь». Ну вот он его и ударил. Муж полностью признает свою вину. Да, он виноват. Тут и спорить нечего. Нам просто хотелось бы, чтобы ситуацию оценивали объективно.

«ГРИША ОТСИДЕЛ 18 ЛЕТ»

Женщина говорит, что беседовала с тем самым другом Сыченко, который звал на помощь.

- Оказывается, это он купил погибшему билет на концерт, а тому уже на первых песнях было неинтересно. Поэтому он постоянно блуждал по клубу, несколько раз выходил на улицу (Об этом, кстати, говорят некоторые свидетели. Якобы Сыченко не стал покупать алкоголь по высоким ценам в клубе, а «заправлялся» где-то в магазине неподалеку, - Авт.). Охранников он так достал, что они в какой-то момент начали его бить. Но я не понимаю, почему они сразу, как только стало понятно, что человек неадекватен, пьян, не вызвали полицию?

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Светлана рассказывает некоторые детали своих отношений с Григорием Штыкулевым. Вместе они живут около двух лет. А познакомились... в тюрьме. По делам своего благотворительного фонда женщина в том числе неоднократно бывала в колониях. В одной из них Григорий отбывал срок.

- Еще в юности он с друзьями участвовал в драке и там один человек погиб, - говорит женщина. - Гриша отсидел 18 лет. Вышел в 2016-м. После задержания я его видела. Он подавлен. Говорит, что, конечно же, не собирался никого убивать. Ударил со злости. Не понимает, как это произошло...

По словам женщины, после отсидки Григорий Штыкулев сам активно участвовал в благотворительности - вместе с фондом посещал больницы, работал с онкобольными.

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