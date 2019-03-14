Россия хочет прирасти 5-10 миллионами мигрантов: создана комиссия по привлечению в страну «новых русских»

В 2018-м впервые за долгое время численность населения России снизилась. Тревогу бьют не только демографы, но и экономисты - чем меньше людей, тем хуже показатели экономики. Нужен приток свежей крови.

Для этого в России создали спецкомиссию из 24 высоких чиновников и депутатов. Ее задача - создать условия, чтобы в страну на жительство приехали от 5 до 10 миллионов мигрантов. Причем, желательно, близкой ментальности, из Украины, Молдавии, Казахстана и Узбекистана.

Как именно это собираются сделать - мы поинтересовались у заместителя главы комитета Госдумы по делам СНГ Константина ЗАТУЛИНА.

1. Кто в составе комиссии, как вам работается с его главой?

- Решением Совета Думы я направлен в эту комиссию. Заседаний эта группа еще не проводила. Ее глава - начальник управления в администрации президента Максим Травников со мной общался. По ряду вопросов мы с ним согласны, но пока не по всем. Первый плод такого общения — выход указа президента в конце декабря 2018-го — он расколдовал принятый в 1997-м указ Ельцина о праве на политубежище в России. Из-за этого указа у нас в стране до сих пор и не было ни одного политэмигранта. Официально признанного.

2. России, действительно, нужно 300 тысяч новых граждан ежегодно и от 5 до 10 миллионов в близкой перспективе?

- 300 тысяч в год — верная цифра. 5 миллионов в близкой перспективе — цифра более реальная, чем 10 миллионов. Если бы действовали более оперативно, то 10 миллионов с Украины уже были бы здесь. А так — пока 2, 5 миллиона. В прошлом году впервые было отрицательное сальдо по численности населения России. Прошли времена, когда мы с гордостью подчеркивали постоянный прирост населения. Какое то время это покрывалось массовой миграцией из-за рубежа. Но после 2014-го мы во многом сами отбили охоту у тех, кто приехал из Украины, добиваться российского гражданства. Люди не могли получить сносных правовых условий пребывания в Росси — и многие развернулись на Запад. Из-за бесчувственных чиновников, которые на словах поддерживая лозунг президента « мы своих не бросаем», ничего для этого не делали.

3. Какие меры надо принять новой комиссии?

- Это упрощение получения статуса «носителя русского языка». Идея высказана президентом еще в 2012-м. Но в законах она отражена так, что работа сильно заблокирована. Летом 2018-го ценой неимоверных усилий удалось снять омертвляющие эту процедуру требования о предоставлении справок от Украины об отказах людей от украинского гражданства. Эти справки Украина нам не предоставляет. Договориться с ними не можем. И это требование мы сняли.

Важный вопрос о том, чтобы снять заклятие с сотен тысяч граждан Украины, которые сейчас в России на птичьих правах. Как иностранцы. Они вынуждены на 91-й день выезжать в никуда, за границу, чтобы потом опять на 90 дней вернуться в Россию. Мы не против их регистрации — мы против их обязательного выезда из России. По данным МВД около 300 тысяч граждан Украины уже проштрафились — превысили срок пребывания здесь. Это потенциальная добыча для коррупционеров. Потому что приговорить человека к депортации зависит уже от чиновника — войдет он в положение беженца с Украины или не войдет.

Есть предложение сделать вид на жительство не 5-летним, а бессрочным. Есть предложение снять с беженцев с Украины необходимость получать РВП — разрешение на временное проживание. Россия до получения вида на жительство требует это РВП. Чтобы человек 3 года прожил в России — и только потом претендовал на вид на жительство. Да они с 2014-го здесь живут! Мы настаиваем на отмене РВП.

4. Четыре страны, из которых ждем потенциальных россиян — Украина, Казахстан, Молдавия, Узбекистан?

- Когда говорим об облегчении доступа в Россию — это репатриация соотечественников. Украина - во-первых. Казахстан — возможно, хотя и не в сегодняшней ситуации. 25 лет назад оттуда выехал 1 миллион русских (а за все время - независимости Казхахстана - более 2 млн. человек, ред.). Сейчас русские в Казахстане в ином положении, чем русские, например, на Украине. Они не преследуемая нация в Казахстане. И не хотелось бы, чтобы Казахстан стал государством исхода русского населения — но на всякий случай на это закладываться надо.

В Узбекистане около 1.5 миллиона русских. Конечно, они могли бы найти применение в России. Но мы не провоцируем их бегство. Оттуда в Россию больше едут узбеки. Но это уже миграция в чистом виде, как и из Таджикистана. Что касается Молдавии — там надо давать наши паспорта на месте, в Приднестровье. Но наши нормы пока препятствуют спокойному решению этого вопроса.

5. Мы не дерусифицируем страны-соседи, не снижаем возможности для нашего на них влияния?

- Да, в этом есть противоречие интересов. Если у нас есть крупная диаспора в Казахстане, способная бороться за свои права — тогда поощрять повальный выезд русского населения оттуда не стоит. Но лишь в том случае, если мы уверены, что мы общими усилиями можем добиваться нужного результата для жизни внутри той или иной страны. Если не в состоянии — тогда принимаются другие меры.

6. Россия ждет только молодых и работоспособных или пенсионеров тоже?

- Конечно, ждем трудоспособных переселенцев. Но страхи что к нам ринутся пенсионеры за нашими пенсиями — это злонамеренные слухи. По нашим опросам, в странах СНГ не более 4 % пенсионеров, которые хотят переселиться. Да, есть особые причины, как, например, на Украине где речь идет о жизни людей на Донбасе. Это уже вопрос гуманизма — мы обязаны принимать этих людей. Жестких ограничений по возрасту быть не должно. В ряде случаев, когда речь о госпрограмме добровольного переселения, в регионах не рассматривают заявления соотечественников старше 60-ти, а иногда и моложе. Это неправомерные ограничения.