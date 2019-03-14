Французские политики на пятилетии "Крымской весны": В интересах Украины признать полуостров российским! До 2014 года он был "спящей красавицей"

ПОТЕРЯЛИ МАНДАТЫ, НО НЕ ПРИНЦИПЫ

- Это Крым. Я ваш гид! - шутит с нами бывший министр транспорта Франции, глава ассоциации "Франко-российский диалог" и кандидат в депутаты Европарламента от партии Марин Ле Пен Тьерри Мариани, прилетев в новый терминал Симферополя. Вот уже в третий раз он возглавляет солидную французскую делегацию, которая в 2015 году первой прорвала политическую изоляцию российского Крыма. В нынешнюю вошли почетные члены парламента, бывшие и действующие депутаты и представители муниципальных властей.

За эти визиты депутаты и сенаторы угодили в черные списки Киева, а некоторые потеряли мандаты депутатов и сенаторов. Но не принципы. Потому на пятилетии "Крымской весны" они снова здесь.

- Большая часть французских журналистов никогда не приезжала в Крым, но при этом у них есть заранее сформированное мнение о том, как здесь обстоят дела. Некоторые задают вопрос: не слишком ли там заметны на улицах оккупационные войска? Отвечаю честно, что в Крыму гораздо меньше военных на улице, чем сейчас в Париже! - заявил политик, имея в виду протесты "желтых жилетов" в своей стране.

Сам он в отличие от коллег может сравнить Крым российский и украинский, поскольку постоянно бывал здесь в нулевых, будучи председателем группы дружбы Франция-Украина в Национальном Собрании Франции.

- До 2014 года никакого развития мы не наблюдали, для нас Крым был "спящей красавицей", территорией, которая как будто застыла в вечном сне. Нельзя сказать, что за 5 лет можно решить все проблемы одним махом, но, можно констатировать наличие прорывных моментов по многим вопросам. Благодаря российской администрации Крым рванул вперед. В интересах Украины изменить свою политику, свою риторику и признать реальность возвращения Крыма в Россию. И в интересах всей Европы - вернуться к нормальным отношениям с Россией, - призвал француз.

Леонид Слуцкий и французы в ГоссоветеФото: Елена ЧИНКОВА

ЗА 5 ЛЕТ ПОЛУЧИЛИ БУМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

По традиции сфотографировавшись у памятника вежливому человеку в Симферополе, французы направились в Госсовет, где их назвали самыми любимыми иностранными гостями. Потому как не побоялись стать первопроходцами. После них заграничных политиков здесь побывало очень много, но на юбилей из-за наплыва всевозможных гостей здесь решили принять только французскую и немецкую делегации.

- За эти 5 лет было очень много делегаций, но самым важным и незабываемым был ваш первый визит, сразу после введения санкций. Вы полностью погрузились в процесс, и озвученная вами информация сыграла большую роль в изменении настроений в мире, - поблагодарил гостей спикер Госсовета Владимир Константинов и привел несколько красноречивых фактов. -

Крым сделал фантастический рывок в развитии. Наш региональный валовый продукт увеличился в 3 раза, в экономике это называют бумом. Ежегодный объем бюджета превышает 170 миллиардов рублей - это в десятки раз больше, чем в украинский период. У нас практически исчезла безработица, сегодня большой объем рабочей силы прибывает из других регионов. Такого никогда не было в Крыму за всю историю. Построены мост, аэропорт, две электростанции, которые полностью закрыли вопрос с обеспечением электроэнергией. При Украине Крым был обеспечен лишь на 20% от потребностей. В 2013 году очередь в детсады была на 50 тысяч детей. За 5 лет нам удалось создать 30 тысяч мест. Возобновляется железнодорожное сообщение. Таких преобразований Крым не видел со времен окончания ВОВ!

Пять лет "Крымской весне" - руками детей на выставке в ГоссоветеФото: Елена ЧИНКОВА

ЕДУТ НЕМЕЦКИЕ ТУРИСТЫ - МЕРКЕЛЬ УДИВИТСЯ

Рассказали французам и о наплыве туристов: по итогам 2018 года Крым посетили представители 144 стран с пяти континентов. Это

сотни тысяч туристов со всех уголков мира, без учета транзитных пассажиров и экскурсантов, приезжающих сюда на день. Причем в Госсовете удивлены, что лидируют среди них немцы. Ангела Меркель, наверное, тоже удивится.

Гости в свою очередь поделились, как на недавнем сельхозфоруме французские крестьяне снова жаловались им на многомиллионный ущерб от санкций и просили помочь с их снятием.

ЗАПРЕТ США И НЕХВАТКА ПРАВДЫ

К слову, этот визит проходит на фоне решения Палаты представителей Конгресса запретить де-юре и де-факто признавать российский суверенитет над Крымом, над его воздушным пространством и территориальными водами.

- Это просто анекдот. Все это кажется фантасмагорией и не соответствует нормам и принципам международного права и даже национальному праву США. Американцы конструируют однополярный миропорядок, но этого никогда не случится, - отреагировал на это глава Комитета Госдумы по международным делам и организатор визитов французов Леонид Слуцкий. - Широкое признание Крыма еще впереди. Правды пока не хватает, и такие визиты становятся миссией по установлению правды, после которых нашим "стратегическим друзьям" крыть уже нечем!

- Такая негативная шумиха вокруг нас в США как жвачка во рту. Других проблем, видно, нет, как и идей, - поморщился Константинов.

На прощание крымские депутаты выразили надежду, что со временем тоже смогут рассчитывать на подобную теплую встречу во Франции.

Симферополь.

ЧТО В ИТОГЕ

Давно полюбившие Крым визитеры решили привлекать сюда земляков-туристов. В 2018 году таких здесь было около 600.

- Потенциал крымского турнаправления гораздо масштабнее. Мы обсуждали организацию встречи французских и крымских туроператоров по совместным программам, - рассказал потом Мариани.

Оказывается, самый популярный у его соотечественников сейчас Узбекистан - мол, красивая природа и древняя история. Ну, а чем Крым хуже?