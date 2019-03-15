России нужна программа увеличения потребления металла

Минпромторг планирует с 1 мая запретить вывоз из страны лома драгоценных металлов из-за недозагрузки отечественных перерабатывающих заводов. Параллельно некоммерческая организация «Фонд развития трубной промышленности» выступила с инициативой временно запретить экспорт лома черных металлов. Доводы схожие: мощности недозагружены, ограничения перенаправят лом на российские заводы.

Поможет ли остановка экспорта загрузить отечественные заводы? Как это повлияет на экономическую ситуацию в стране? На эти и прочие вопросы отвечает директор Национальной саморегулируемой организации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления РУСЛОМ.КОМ Виктор Ковшевный.

- Могут ли ограничения на экспорт привести к увеличению загрузки отечественных предприятий и падению цены на лом?

- Опыт постсоветских республик показывает, что нет, эффект будет ровно противоположным. Украина 10 лет назад ограничила экспорт, в результате более чем в два раза упала заготовка лома и на треть сократилось металлургическое производство. В Казахстане цена лома после введения запрета на экспорт сначала упала, а затем выросла в два раза в течение полугода. Производство металла снизилось вдвое уже в первый год запрета.

Что касается лома драгметаллов, то его вывоз и так серьезно ограничен: на экспорт идет только то, что технически не в состоянии переработать наши заводы. Таможня за этим строго следит. Прекращение экспорта в долгосрочной перспективе не повлияет на загрузку предприятий, если в России не появятся заводы, которые будут платить рыночную цену.

- К каким последствиям могут привести ограничения на экспорт металлолома из России?

- Последствия будут самыми плачевными. Сейчас экспорт лома черных металлов приносит государству 1,3 млрд долларов валютной выручки и 3,5 млрд рублей таможенных платежей. В отрасли занято около 65 тысяч человек, сдают лом миллионы. В случае запрета особо пострадают регионы Дальнего Востока. Оттуда везти лом на российские заводы абсолютно невыгодно. Причем не только сдатчики и заготовители лома останутся без средств к существованию. Лом составляет до 40% перевалки некоторых портов. Они могут не выдержать такого удара.

Также неизбежны экологические проблемы - если лом не вывозить, он будет ржаветь и загрязнять природу.

- Что же делать с дефицитом сырья для трубопрокатных заводов?

- В том-то и дело, что дефицита в настоящее время нет. Объем сбора лома зависит от цены - она должна покрывать расходы заготовителей. Вся отечественная металлургия потребляет ежегодно около 28,5 млн тонн лома. Заготовка составляет 35 млн тонн. На экспорт идет чуть более 5 млн тонн не востребованного нашими металлургами лома.

Если ввести ограничения на экспорт или другим административным способом уронить цены, то собирать лом никто не будет и возникнет дефицит. Металлурги не меньше заготовителей должны быть заинтересованы в адекватных ценах на металлолом.

- Как обеспечить отечественные заводы сырьем по приемлемым ценам?

- Необходимо инвестировать в технологии для достижения глубины переработки и качества лома. Легкодоступного лома становится все меньше. Нужна государственная поддержка программы утилизации вышедшей из эксплуатации техники, нужна отмена НДФЛ для ломосдатчиков.

Кто-нибудь из нас сдает на переработку свои старые мобильные телефоны или другую электронику? А ведь это цветные металлы, в том числе редкие и драгоценные. Все вместе даст дополнительно больше трех миллионов тонн лома даже при нынешней инфраструктуре.

России следует увеличивать металлопотребление во всех отраслях - и это потянет вперед всю экономику. Мы отстаем даже от Китая по среднедушевому потреблению по всем видам металлов в разы! А для увеличения металлопотребления необходимо стимулировать, а не ограничивать сбор лома. Хватит бороться друг с другом - металлурги и ломозаготовители должны объединиться и учитывать интересы друг друга.

А в это время

19 - 22 марта в Москве состоится форум «Лом черных и цветных металлов», на котором будут в числе прочих подробно обсуждаться вопросы экспортных ограничений.