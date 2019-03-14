Прибился к хайпу: Виторган урвал кусочек славы, вмешавшись в батл Собчак и Шнурова
«Не работающий по вызову» муж экс-кандидата в президенты хоть и попросил не рассказывать ему о том, с кем и где проводит время Собчак, да в соцсетях за ней следит.
Максим Виторган решил отхватить кусочек славы и вмешался в спор Ксении со Шнуром.
Журналистка и рокер устроили в соцсети нешуточный батл. Началось все с того, что Собчак разместила в Инстаграме пространные мысли об умении прощать и не быть «терпилой».
Пост Ксении, похоже, заметила бывшая жена Константина Богомолова, нынешнего спутника журналистки. Дарья Мороз написала о том, что не любит «многоумные философские посты в Инста и моралите всякого рода», назвав это глупым и пошлым.
Затем пост о глупости и пошлости появляется и у Собчак, которая порассуждала о карликовых умах и мелочности.
Все, что касается Собчак, живо подхватывают СМИ и виртуальная дуэль журналистки с Дарьей Мороз попалась на глаза еще одному скандальному и очень популярному персонажу. Сергей Шнуров в любимой манере матерных рифм (от публикаций которых мы воздержимся), "прошелся" по подруге его бывшей жены Матильды:
«… Строила любовь, а вышло, как обычно,
В стиле рококо околостоличном.
Направления разные, но а суть едва,
Чтоб она ни делала, всё один дом два...», - пишет Шнур. Стихи он завершил так: «...Не со зла она, просто хитрожопая».
Ксения, как ей свойственно, молчать не стала. Но удивилась его нападкам:
«На меня обиделся? Вроде, не похоже. Мы ж с тобою ладили сильно, даже слишком...». И позвала его поспорить в прямом эфире:
«...В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл!
Чтоб меня при всех в лицо рифмами размазать,
Рассказать на всю страну, что я за зараза.
Ты же, Шнуров, мой кумир (как и миллионов),
Что тебе прямой эфир, ты же не Милонов!
...Приходи на разговор, это я серьёзно.
Ты, надеюсь, не зассышь, как когда-то Познер?»
Лидер «Ленинграда» вошел в кураж и продолжил свои поэтические выпады, не предполагающие согласия на личную дуэль в эфире.
Как личность ты, конечно, многогранна.
Но чем ты занята? ***
Одно конкретно, - ты мать сына Виторгана,
Все остальное так невнятно, мон ами.
Как бы ведущая, как бы политик,
Как бы жена, как бы подруга,
Как бы умна и как бы аналитик,
Как бы квадрат из как бы круга.
И все, что производишь ты на свете,
Лишь шум и водородная вода.
Ах, нет, ещё забыл, конечно дети,
Детей ты любишь, это точно, да...»
И тут неожиданно на «сцене» появляется пока еще муж Собчак. 46-летний актер Виторган прибился к хайпу супруги со Шнуром и выдал трогательную цензурную рифму «живущего в прозе».
«Все вокруг рифмуют строчки: меряют мэра, ***, положение в мире...
Ставят в стихах и отношениях точки,
Уничтожают врагов через запятую в сортире.
Я один живу, как мудак, в прозе.
Радости - простые, масштабы скромны
и качу тихонечко в своём легком возе запас рифм на случай войны», - написал он и окартинил своим брутальным фото.
ИСТОЧНИК KP.RU