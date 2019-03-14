Прибился к хайпу: Виторган урвал кусочек славы, вмешавшись в батл Собчак и Шнурова

«Не работающий по вызову» муж экс-кандидата в президенты хоть и попросил не рассказывать ему о том, с кем и где проводит время Собчак, да в соцсетях за ней следит.

Максим Виторган решил отхватить кусочек славы и вмешался в спор Ксении со Шнуром.

Журналистка и рокер устроили в соцсети нешуточный батл. Началось все с того, что Собчак разместила в Инстаграме пространные мысли об умении прощать и не быть «терпилой».

xenia_sobchak Уметь прощать и уметь просить прощение?

Пост Ксении, похоже, заметила бывшая жена Константина Богомолова, нынешнего спутника журналистки. Дарья Мороз написала о том, что не любит «многоумные философские посты в Инста и моралите всякого рода», назвав это глупым и пошлым.

d_moroz Как же я не люблю многоумные философские посты в Инста и моралите всякого рода многозначительные

Затем пост о глупости и пошлости появляется и у Собчак, которая порассуждала о карликовых умах и мелочности.

xenia_sobchak У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим

Все, что касается Собчак, живо подхватывают СМИ и виртуальная дуэль журналистки с Дарьей Мороз попалась на глаза еще одному скандальному и очень популярному персонажу. Сергей Шнуров в любимой манере матерных рифм (от публикаций которых мы воздержимся), "прошелся" по подруге его бывшей жены Матильды:

«… Строила любовь, а вышло, как обычно,

В стиле рококо околостоличном.

Направления разные, но а суть едва,

Чтоб она ни делала, всё один дом два...», - пишет Шнур. Стихи он завершил так: «...Не со зла она, просто хитрожопая».

shnurovs Новости читаю, там везде про Ксюху

Ксения, как ей свойственно, молчать не стала. Но удивилась его нападкам:

«На меня обиделся? Вроде, не похоже. Мы ж с тобою ладили сильно, даже слишком...». И позвала его поспорить в прямом эфире:

xenia_sobchak Начинаю вежливо: дорогой Серёжа,На меня обиделся? Вроде, не похоже

«...В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл!

Чтоб меня при всех в лицо рифмами размазать,

Рассказать на всю страну, что я за зараза.

Ты же, Шнуров, мой кумир (как и миллионов),

Что тебе прямой эфир, ты же не Милонов!

...Приходи на разговор, это я серьёзно.

Ты, надеюсь, не зассышь, как когда-то Познер?»

Лидер «Ленинграда» вошел в кураж и продолжил свои поэтические выпады, не предполагающие согласия на личную дуэль в эфире.

Как личность ты, конечно, многогранна.

Но чем ты занята? ***

Одно конкретно, - ты мать сына Виторгана,

Все остальное так невнятно, мон ами.

Как бы ведущая, как бы политик,

Как бы жена, как бы подруга,

Как бы умна и как бы аналитик,

Как бы квадрат из как бы круга.

И все, что производишь ты на свете,

Лишь шум и водородная вода.

Ах, нет, ещё забыл, конечно дети,

Детей ты любишь, это точно, да...»

shnurovs Я не следил, признаюсь, за карьерой Твоей, за ней вообще смотреть куда?

И тут неожиданно на «сцене» появляется пока еще муж Собчак. 46-летний актер Виторган прибился к хайпу супруги со Шнуром и выдал трогательную цензурную рифму «живущего в прозе».

mvitorgan Все вокруг рифмуют строчки

«Все вокруг рифмуют строчки: меряют мэра, ***, положение в мире...

Ставят в стихах и отношениях точки,

Уничтожают врагов через запятую в сортире.

Я один живу, как мудак, в прозе.

Радости - простые, масштабы скромны

и качу тихонечко в своём легком возе запас рифм на случай войны», - написал он и окартинил своим брутальным фото.