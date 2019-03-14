В Мытищах во время перестрелки между двумя мужчинами скончался один человек

В городе Мытищи Московской области произошла перестрелка между двумя мужчина на почве личного конфликта. В определенный момент один из них выстрелил другому в спину, от чего последний скончался на месте.

Известно, что погибшего звали Геворг Туманян. 34-летний мужчина являлся индивидуальным предпринимателем и занимался торговлей.

После перестрелки убийца пешком покинул место преступления. Сообщник ждал его в автомобиле на соседней улице.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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