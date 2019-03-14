2019-03-14T20:29:16+03:00
Происшествия

В Мытищах во время перестрелки между двумя мужчинами скончался один человек

Ранее между участниками инцидента разгорелся конфликт
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Мытищах во время перестрелки между двумя мужчинами скончался один человекВ Мытищах во время перестрелки между двумя мужчинами скончался один человекФото: Олег ЗОЛОТО
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В городе Мытищи Московской области произошла перестрелка между двумя мужчина на почве личного конфликта. В определенный момент один из них выстрелил другому в спину, от чего последний скончался на месте.

Известно, что погибшего звали Геворг Туманян. 34-летний мужчина являлся индивидуальным предпринимателем и занимался торговлей.

После перестрелки убийца пешком покинул место преступления. Сообщник ждал его в автомобиле на соседней улице.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Москве трое пьяных напали с битой на компанию из девятерых человек. Троим подвыпившим приятелям не понравились шумные ребята, вышедшие из сауны. Между ними завязалась драка, в результате которой пострадали пять человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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