Жена Башарова показала нос после перелома
Пару дней назад в Бабушкинском суде Москвы прошло первое заседание по бракоразводному процессу знаменитого актера-дебошира. Елизавета Шевыркова на суды не ходит, для этого наняла адвоката. Заявление о разводе с Башаровым подано 7 февраля. А в это время Елизавета залечивала душевные и физические раны в Таиланде, куда полетела вместе с 2-летним сыном Марселем. Отдыхая на Пхукете, 32-летняя женщина призналась, что ей стыдно скрывать происходящее, что муж не хочет лечиться, что она надеется сохранить дружеские отношения.
На родине это признание вызвало огромный ажиотаж среди неравнодушных. Люди поддерживали Елизавету, хвалили за смелость и решение уйти от мужа, который не в первый раз поднял руку на женщину. О том, что жена решила развестись, Башаров узнал из интернета, о чем сам же написал в Фейсбуке, заявив, что требует мать своего сына перестать носить его фамилию. Правда, быстро опомнился и запись удалил. И помчался к супруге на курорт. Однако после возвращения в Москву заявление о разводе жена не забрала.
Башаров выкладывает фото и видео с 2-летним Марселем.
При этом Башаров выкладывает фото и видео с сыном, будто ничего не происходит. В тех же интерьерах ролики с 2-летним Марселем выкладывает и Елизавета.
Башаров выкладывает фото и видео с сыном, будто ничего не происходитФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Жена Башарова носит на безымянном пальце кольцо и, судя по всему, продолжает жить с актером. Елизавета также опубликовала фото крупным планом и показала свой нос после перелома.
От побоев мужа не осталось и следа
Отпуск пошел молодой маме на пользу. От побоев мужа не осталось и следа.
Напомним, что в конце декабря 2018 года жена Башарова оказалась в больнице со сломанным носом после того, как на нее напал собственный муж. Об избиении Елизаветы сообщил брат женщины Федор. Марат Башаров отказывался от публичных объяснений с поклонниками и сочувствующими его супруге. А в недавнем разговоре с «КП» заявил, что у него с супругой «все хорошо» и они не разводятся. Тем временем на следующей неделе пройдет очередное заседание суда по иску Елизаветы о разводе.
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ИСТОЧНИК KP.RU