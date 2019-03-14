Жена Башарова показала нос после перелома

Пару дней назад в Бабушкинском суде Москвы прошло первое заседание по бракоразводному процессу знаменитого актера-дебошира. Елизавета Шевыркова на суды не ходит, для этого наняла адвоката. Заявление о разводе с Башаровым подано 7 февраля. А в это время Елизавета залечивала душевные и физические раны в Таиланде, куда полетела вместе с 2-летним сыном Марселем. Отдыхая на Пхукете, 32-летняя женщина призналась, что ей стыдно скрывать происходящее, что муж не хочет лечиться, что она надеется сохранить дружеские отношения.

elizavetabasharova Есть вещи о которых не хочется рассказывать...

На родине это признание вызвало огромный ажиотаж среди неравнодушных. Люди поддерживали Елизавету, хвалили за смелость и решение уйти от мужа, который не в первый раз поднял руку на женщину. О том, что жена решила развестись, Башаров узнал из интернета, о чем сам же написал в Фейсбуке, заявив, что требует мать своего сына перестать носить его фамилию. Правда, быстро опомнился и запись удалил. И помчался к супруге на курорт. Однако после возвращения в Москву заявление о разводе жена не забрала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697263" frameborder="0"></iframe> Башаров выкладывает фото и видео с 2-летним Марселем.

При этом Башаров выкладывает фото и видео с сыном, будто ничего не происходит. В тех же интерьерах ролики с 2-летним Марселем выкладывает и Елизавета.

Башаров выкладывает фото и видео с сыном, будто ничего не происходитФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жена Башарова носит на безымянном пальце кольцо и, судя по всему, продолжает жить с актером. Елизавета также опубликовала фото крупным планом и показала свой нос после перелома.

От побоев мужа не осталось и следа

Отпуск пошел молодой маме на пользу. От побоев мужа не осталось и следа.

Напомним, что в конце декабря 2018 года жена Башарова оказалась в больнице со сломанным носом после того, как на нее напал собственный муж. Об избиении Елизаветы сообщил брат женщины Федор. Марат Башаров отказывался от публичных объяснений с поклонниками и сочувствующими его супруге. А в недавнем разговоре с «КП» заявил, что у него с супругой «все хорошо» и они не разводятся. Тем временем на следующей неделе пройдет очередное заседание суда по иску Елизаветы о разводе.

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