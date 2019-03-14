2019-03-14T19:53:49+03:00
Спорт

Сборная Норвегии выиграла смешанную одиночную эстафету на чемпионате мира по биатлону

Вторыми стали итальянцы, третьими - шведы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Йоханнес Бе привел Норвегию к победе на чемпионате мира.Йоханнес Бе привел Норвегию к победе на чемпионате мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На чемпионате мира по биатлону 2019 в шведском Эстерсунде в четверг, 14 марта, были разыграны медали в смешанной одиночной эстафете. В новом виде программы победу одержала команда Норвегии - 35 минут 43,2 секунды. За норвежцев бежали Марте Олсбю и Йоханнес Бе.

Италия стала второй с отставанием в 13,4 секунды, серебро досталось Доротее Вирер и Лукашу Хоферу. Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон из Швеции - бронзовые призеры, с отставанием в 20 секунд.

Команда России - шестая. За нас бежали Евгения Павлова и Матвей Елисеев, они уступили 52,7 секунды, потратив 4 доппатрона на огневых рубежах.

Для сборной Норвегии это уже не первая медаль на чемпионате мира. А команда России пока что на этом чемпионате мира по биатлону выиграла только одну медаль - лидер мужской команды Александр Логинов стал вторым в мужском спринте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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