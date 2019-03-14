2019-03-14T22:04:38+03:00
Политика

Грудинин станет депутатом Госдумы

Коммунисты решили передать ему мандат умершего Жореса Алферова [видео]
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Освободившийся мандат Жореса Алферова будет передан Павлу ГрудининуОсвободившийся мандат Жореса Алферова будет передан Павлу ГрудининуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Освободившийся мандат умершего недавно депутата Госдумы, академика и нобелевского лауреата Жореса Алферова будет передан председателю «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину, который был кандидатом в президенты от КПРФ на выборах год назад.

- Мы пришли к единодушному мнению, что таким человеком должен быть Павел Грудинин. Это коллективное решение, - объявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Как живет "Совхоз им. Ленина", которым управляет Павел Грудинин.Одной из самых обсуждаемых политических новостей недели стало выдвижение кандидатом в президенты РФ директора знаменитого "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина. Корреспонденты "КП" отправились в его хозяйство, чтобы узнать, как на эту новость отреагировали жители поселка.

Напомним, Алферов избирался в парламент по общепартийному списку партии, поэтому теперь КПРФ вправе передать оставшийся от него депутатский мандат любому человеку из своего списка.

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Геннадий Зюганов - о передаче мандата Жореса Алфёрова - Павлу Грудинину.Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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