2019-03-14T21:08:43+03:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина расстрелял предпринимателя

Объявлен план "Перехват"
Анастасия ВАРДАНЯН
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В Москве и области объявлен план "Перехват"В Москве и области объявлен план "Перехват"Фото: Иван ВИСЛОВ
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Днем в четверг, 14 марта, в городе Мытищи Московской области прозвучали выстрелы. Все произошло на улице Борисовке во дворе многоэтажного дома. По словам очевидцев, преступник в черной куртке несколько раз выстрели в спину мужчине, который в этот момент выходил из своего автомобиля. От полученных ранений он умер до приезда медиков.

- На месте происшествия работает следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщила "Комсомолке" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Установлено, что у убийцы был сообщник. Он ожидал его в автомобиле, припаркованном на соседней улице. На внедорожнике "Фольксваген Туарег" им удалось скрыться.

- В Москве и области объявлен план "Перехват", - сообщили "КП" источники в правоохранительных органах.

Известно ,что погибший мужчина - это 50-летний Геворг Туманян. Он занимался бизнесом, связанным с оптовой продажей продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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