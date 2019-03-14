Биатлонистка сборной России на ЧМ лишила команду медали, не заметив промаха на рубеже

В одиночном эстафете на ЧМ по биатлону спортсменка сборной России Евгения Павлова допустила ошибку, которая ей стоила 15 секунд в гонке. Наша команда заняла шестое место, отстав от команды Норвегии на 52 секунды. О недочете Павловой рассказал тренер сборной России Анатолий Хованцев:

- Она допустила ошибку, когда начала вставать, не закрыв мишень во время второй стрельбы лежа. На этом она потеряла около 15 секунд, - приводит слова тренера ТАСС.

Павловой показалось, что она закрыла пятую мишень, и она начала вставать. Но ей пришлось вернуться обратно на изготовку, отмечает Хованцев:

- Она закрыла четыре мишени, а после пятого выстрела ей показалось, что она попала. Поэтому и начала вставать. Ей пришлось вновь возвращаться на изготовку и закрывать последнюю мишень дополнительным патроном,- говорит тренер сборной России.

Как отметил наставник нашей команды, ошибки Павловой и Елисеева лишили сборную порядка 30 секунд. Все потому, что Евгения не заметила мишень, а Матвей потратил два лишних дополнительных патрона в гонке.

Чемпионом мира в этом виде программы, напомним, стала команда Норвегии. У россиян в Эстерсунде по-прежнему всего одна медаль - Александр Логинов стал вторым в спринтерской гонке у мужчин. Спортсменам остается провести 4 гонки на чемпионате мира - две эстафеты и два масс-старта.

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