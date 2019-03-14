2019-03-14T22:47:50+03:00
Спорт

Игравший в желто-синей форме "Челси" разгромил 5:0 в Киеве футболистов "Динамо"

Команда Маурицио Сарри прошла дальше в розыгрыше Лиги Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Оливье Жиру забил три гола в ворота киевского "Динамо".Оливье Жиру забил три гола в ворота киевского "Динамо".Фото: REUTERS
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В четверг, 14 марта, в Киеве на поле НСК "Олимпийский" был сыгран ответный матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. В гости к "Динамо" приехал лондонский "Челси". Англичане на эту игру вышли в желто-синей форме, своем не основном "выборе". И чувствовали себя в этой игре как дома.

Первая игра, которая прошла в Лондоне, завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. А в Киеве же успех команды Мацрицио Сарри был еще более внушительным.

Уже на 5 минуте игры Оливье Жиру открыл счет в этой игре, забив гол и выведя "Челси" вперед. Француз, ставший прошлым летом чемпионом мира в России, забил еще дважды в этой игре. Он отличился на 33 и 59 минутах поединка. На 45-й отличился Марко Алонсо, а на 78-й у гостей поединка пятый мяч забил Калум Хадсон-Одои с передачи Оливье Жиру.

Победив по сумме двух встреч киевское "Динамо" со счетом 8:0, лондонский "Челси" прошел в четвертьфинал Лиги Европы. Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет уже завтра, 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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