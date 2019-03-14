Геннадий Зюганов - о передаче мандата Жореса Алфёрова: Павла Грудиина в Думе в обиду не дам. У нас сейчас другая история КПСС!
Геннадий Зюганов - о передаче мандата Жореса Алфёрова: Павла Грудиина в Думе в обиду не дам. У нас сейчас другая история КПСС!
Президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину. Эту тему в эфире Радио "Комсомольская правда" мы обсудили с лидером партии...
- Геннадий Андреевич! Буквально на секунду - Александр Гамов.
- Да, привет, Александр....
- Здрасьте. Э... Вы ж меня знаете - мы с вами не первое интервью делаем, когда вот вы Павла Нмколаевича продвигаете, у меня сразу - подозрения... Что - вот, может быть Геннадий Андреевич хочет лидерством поделиться или - ещё что-то? Какая здесь комбинация может быть?
- У нас в Думе немало работало очень талантливых людей. Которые олицетворяли ведущие направления.
Ушёл из жизни Жорес Иванович. Это - учёный с мировым именем. Гражданин, который показывал пример служения державе. Оставил после себя удивительное научное наследство.
И одновременно - наказ всем нам: чтобы развивать, прежде всего, социальную сферу.
Павел Николаевич в ходе выборной кампании был кандидатом от всех нас - в Президенты Российской Федерации. Он взял программу нашу - "10 шагов к достойной жизни".
- Да, помню.
Геннадий Зюганов - о передаче мандата Жореса Алфёрова - Павлу Грудинину.Александр ГАМОВ
- Обогатил её своим уникальным опытом. За него голосовали миллионы граждан... Он сегодня показывает пример работы народных предприятий.
И в этой связи - обсуждали со всеми организациями - без исключения. Называли разные имена... Но - все единогласно поддержали и сказали: вот. Грудин получил поддержку граждан. Грудинин имеет полное право быть депутатом - и одновременно передать свой уникальный опыт развития народных предприятий.
Для нас это принципиально важно - и для страны требуется консолидация общества вокруг реальных идей.
А то, что он делал у себя в хозяйстве (речь о совхозе имени Ленина.- А.Г.) - где лучшие школы, сады... Уникальная социальная сфера. Прекрасная зарплата, забота о ветеранах.
Ну, вот то, что нужно сегодня - доя общества. Поэтому... Никаких тут...
- Комбинаций!
- ... связанных там с конкуренцией. Речь идёт о служении державе. На мой взгляд, он будет прекрасно это делать.
- То есть - вы конкуренции не боитесь с Павлом Николаевичем.
- Я не - не боюсь! У нас растут молодые, талантливые партийцы. Много интересных ребят на местах. Поэтому я спокойно к этому отношусь.
- Но вы же знаете историю КПСС, историю ВКП (б). Там всегда была внутрипартийная борьба.
- У нас немного другая история. Мы взяли из наследства все лучшее, но заботимся о том, чтобы граждане решали.
Граждане решили, наш партийный актив, наши товарищи. И они единогласно проголосовали за Грудинина.
- То есть, судьба, допустим, каких-то деятелей партии, типа Бухарина, - Зюганова не ждёт?
- Успокойтесь, успокойтесь...
- Ну, хорошо, Геннадий Андреевич - я тогда трудящихся сейчас успокою.
- Мне принято, что вы переживаете за мою судьбу. Но - успокойтесь.
- Но - потому что вы не первый раз такие шаги делаете, у меня сразу - подозрения. Потому что Грудинин - очень сильный лидер.
- Надо, наоборот - у вас должно быть уважение к таким шагам.
- Ну, понятно. Ну, ладно. А он потянет, вы считаете, да вот?..
- Он прекрасно знает... У него уникальный опыт развития народных предприятий. Надо его сделать общероссийским достоянием. Даже в условиях кризиса и санкций эти предприятия оказались чрезвычайно эффективными и люди очень довольны их работой. У Грудинина (в смысле, у тех, кто у него работает.- А.Г.) зарплата - 90 тысяч рублей.
- Так...
- Социальный пакет.
- Ага...
- Все ветераны получают поддержку, хорошая медицина. Классное образование. Уникальная профтехориентация.
- Ну, это я знаю. Но - и вы же знаете, политика - дело такое грязное, мы с вами сколько уже - лет - ну 25, вот...
- Ну, я знаю. По крайней мере, я стараюсь делать политику - человечной, достойной, и умной.
- Ну, это я знаю. А в Думе-то всякие люди есть. Знаете... Он приживется там? Грудинин...
- Конечно, есть. Но - тем не менее.
- Не обидят его? Не обидят его там?
- Эх... Все будет в порядке.
- То есть - не обидят. Ну, ладно...
- Не обидят.
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ИСТОЧНИК KP.RU