Геннадий Зюганов - о передаче мандата Жореса Алфёрова: Павла Грудиина в Думе в обиду не дам. У нас сейчас другая история КПСС!

Президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину. Эту тему в эфире Радио "Комсомольская правда" мы обсудили с лидером партии...

- Геннадий Андреевич! Буквально на секунду - Александр Гамов.

- Да, привет, Александр....

- Здрасьте. Э... Вы ж меня знаете - мы с вами не первое интервью делаем, когда вот вы Павла Нмколаевича продвигаете, у меня сразу - подозрения... Что - вот, может быть Геннадий Андреевич хочет лидерством поделиться или - ещё что-то? Какая здесь комбинация может быть?

- У нас в Думе немало работало очень талантливых людей. Которые олицетворяли ведущие направления.

Ушёл из жизни Жорес Иванович. Это - учёный с мировым именем. Гражданин, который показывал пример служения державе. Оставил после себя удивительное научное наследство.

И одновременно - наказ всем нам: чтобы развивать, прежде всего, социальную сферу.

Павел Николаевич в ходе выборной кампании был кандидатом от всех нас - в Президенты Российской Федерации. Он взял программу нашу - "10 шагов к достойной жизни".

- Да, помню.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697276" frameborder="0"></iframe> Геннадий Зюганов - о передаче мандата Жореса Алфёрова - Павлу Грудинину.Александр ГАМОВ

- Обогатил её своим уникальным опытом. За него голосовали миллионы граждан... Он сегодня показывает пример работы народных предприятий.

И в этой связи - обсуждали со всеми организациями - без исключения. Называли разные имена... Но - все единогласно поддержали и сказали: вот. Грудин получил поддержку граждан. Грудинин имеет полное право быть депутатом - и одновременно передать свой уникальный опыт развития народных предприятий.

Для нас это принципиально важно - и для страны требуется консолидация общества вокруг реальных идей.

А то, что он делал у себя в хозяйстве (речь о совхозе имени Ленина.- А.Г.) - где лучшие школы, сады... Уникальная социальная сфера. Прекрасная зарплата, забота о ветеранах.

Ну, вот то, что нужно сегодня - доя общества. Поэтому... Никаких тут...

- Комбинаций!

- ... связанных там с конкуренцией. Речь идёт о служении державе. На мой взгляд, он будет прекрасно это делать.

- То есть - вы конкуренции не боитесь с Павлом Николаевичем.

- Я не - не боюсь! У нас растут молодые, талантливые партийцы. Много интересных ребят на местах. Поэтому я спокойно к этому отношусь.

- Но вы же знаете историю КПСС, историю ВКП (б). Там всегда была внутрипартийная борьба.

- У нас немного другая история. Мы взяли из наследства все лучшее, но заботимся о том, чтобы граждане решали.

Граждане решили, наш партийный актив, наши товарищи. И они единогласно проголосовали за Грудинина.

- То есть, судьба, допустим, каких-то деятелей партии, типа Бухарина, - Зюганова не ждёт?

- Успокойтесь, успокойтесь...

- Ну, хорошо, Геннадий Андреевич - я тогда трудящихся сейчас успокою.

- Мне принято, что вы переживаете за мою судьбу. Но - успокойтесь.

- Но - потому что вы не первый раз такие шаги делаете, у меня сразу - подозрения. Потому что Грудинин - очень сильный лидер.

- Надо, наоборот - у вас должно быть уважение к таким шагам.

- Ну, понятно. Ну, ладно. А он потянет, вы считаете, да вот?..

- Он прекрасно знает... У него уникальный опыт развития народных предприятий. Надо его сделать общероссийским достоянием. Даже в условиях кризиса и санкций эти предприятия оказались чрезвычайно эффективными и люди очень довольны их работой. У Грудинина (в смысле, у тех, кто у него работает.- А.Г.) зарплата - 90 тысяч рублей.

- Так...

- Социальный пакет.

- Ага...

- Все ветераны получают поддержку, хорошая медицина. Классное образование. Уникальная профтехориентация.

- Ну, это я знаю. Но - и вы же знаете, политика - дело такое грязное, мы с вами сколько уже - лет - ну 25, вот...

- Ну, я знаю. По крайней мере, я стараюсь делать политику - человечной, достойной, и умной.

- Ну, это я знаю. А в Думе-то всякие люди есть. Знаете... Он приживется там? Грудинин...

- Конечно, есть. Но - тем не менее.

- Не обидят его? Не обидят его там?

- Эх... Все будет в порядке.

- То есть - не обидят. Ну, ладно...

- Не обидят.

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