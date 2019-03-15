Загитова за счет рекламы зарабатывает $2,5 млн

Известный американский спортивный канал ESPN опубликовал рейтинг 100 самых ярких звезд мира спорта. От России в него вошли два представителя - Хабиб Нурмагомедов ворвался на 15-е место, Мария Шарапова заняла 37-е. Возглавил же список Криштиану Роналду, Лионель Месси - на третьей строчке.

Рейтинг топ-100 - занимательная штука, чтобы понять, как спортсмены свою популярность превращают в деньги. Собирается список по трем показателям: запросы в интернете, аудитория в соцсетях и сумма рекламных контрактов. И там легко увидеть, что Нурмагомедов по третьему показателю проигрывает очень много. За счет рекламы он зарабатывает всего $3,9 млн. А, например, сокрушенный им Конор Макгрегор (5-е место в рейтинге) пополняет свои счета на $15 млн.

У Марии Шараповой с рекламой еще лучше - $17 млн в год. Маша вообще феномен в мире спорта. Она давно ничего не выигрывала, пережила допинговый скандал, но в параллельном списке самых популярных звезд женского спорта занимает 2-е (!) место, уступая лишь Серене Уильямс.

Кстати, в женский зачет от России вошла еще и Алина Загитова. Ее рекламные доходы оцениваются в $2,5 млн в год. Неплохо для 16-летней девочки, которая живет с бабушкой и собакой в обычной московской однушке. Недавно в Японии вышел фильм про Алину, и там показано, как олимпийская чемпионка ютится в квартирке с линолеумом на полу и старым шифоньером, но умудряется найти место для огромных плюшевых игрушек, что ей бросают на лед после каждого выступления.

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