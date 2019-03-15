Без секса в большом ретрогороде

Один за другим, начиная с «Секса в большом городе», в Штатах выходили сериалы, где четыре подруги время от времени собирались обсуждать своих мужчин, в остальную часть жизни покупая туфли самых нелепых конфигураций и посещая распродажи, слегка постанывая. В российской действительности схема не очень работала: «Бальзаковский возраст» с Юлией Меньшовой, явно порожденный именно этим «сексуальным» заокеанским примером, хитом стать не смог, хотя вся отечественная четверка старалась быть такими же идиотками, широко раскрывать рот в момент удивления, хлопать ресницами и восхищаться уродливыми и очень дорогими сумочками.

Что же пошло не так? И у них, и у нас - ужас-ужас, но у них треш становится чуть ли не иконой стиля, а у нас съезжает в воскресные эфиры дециметровых телеканалов. Только что вышедший на Первом сериал «Шифр» все объяснил.

А. Секс вообще был лишним.

Б. Не хватало войны, детективной составляющей и ретро (1956 год).

В. Наша женщина и у соседки может красивое платье сшить и выглядеть сногсшибательно без всяких ваших пробежек по модным магазинам.

Г. Героиня должна сидеть в тюрьме. Хотя бы одна из четырех, чтобы три остальные проявили смекалку и фронтовое сестринство.

Д. Никаких походов в кафе и рестораны. Только кухня или комната у соседки, под старой лампой с абажуром и водкой-наливкой, пока рядом безмятежно спят дети, а чей-то муж пропадает на испытаниях секретного комплекса ПВО.

И ведь получилось же! Конечно, о правдоподобии даже говорить не приходится, зато смотрится вполне неплохо. Четыре красивые женщины, когда-то работавшие в спецгруппе ГРУ, ищут преступников, пока МУР и КГБ привычно пытаются отмахнуться от каких-то там назойливых дам, влезающих в расследование. А само количество дам дает возможность использовать последовательно все обычные в таких случаях опции - от упомянутого выше подозрения в убийстве и тюремного заключения героини до черепно-мозговой травмы и угрозы ребенку. Шпионы бегают по городу, белые голуби разносят шифровки вражеским агентам, негодяй из радиокружка в Доме пионеров передает секретные сведения… Бодро-задорно, далее обещаны поэты-маньяки, фашисты-палачи и самодельные бомбы для осуществления диверсий в Москве.

Но почему-то вспоминается анекдот про то, что одна голова хорошо, а две - уже некрасиво. Одной мисс Марпл было достаточно, чтобы выбесить всех констеблей английской глубинки, хотя эти констебли и были приучены уважительно говорить «Да, мэм». Тут же аж четыре умницы из гражданских, пусть и прошедших войну, в СССР в середине пятидесятых получают доступ к расследованию? Приятно тешить себя гендерными иллюзиями, конечно, особенно - после 8 Марта.