Британец Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-При Австралии
В субботу, 16 марта, на автодроме в австралийском городе Мельбурн прошла квалификация первой гонки сезона в Формуле-1. Первую победу в сезоне и первое место на старте завтрашней гонки занял пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон - 1 минута 20,486 секунды. Вторым стал его напарник по команде Валттери Боттас - 0,112 секунды отставания. Третий - Себастья Феттель из "Феррари", уступивший в квалификации 0,704 секунды в квалификации гонки.
Российский плот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял 15-е место в квалфикации. Напарник россиянина по команде Александер Албон опередил на две позиции Даниил, заняв 13-ю позицию.
Первая гонка в сезоне Гран-При Австралии состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 8:10 по московскому времени.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Итоги квалификации Гран-При Австралии
Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,486
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,112
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,704
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,834
5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,956
6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,340
7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,613
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,818
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,828
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,295
Не прошли в третий сегмент:
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,567
12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,625
13. Александер Албон («Торо Россо») — +1,631
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,686
15. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,689
Не прошли во второй сегмент:
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.23,017
17. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1.23,020
18. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.23,084
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.24,360
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.26,067.
ИСТОЧНИК KP.RU