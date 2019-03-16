2019-03-16T11:59:52+03:00
Спорт

Британец Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-При Австралии

Россиянин Даниил Квят занял 15-е место по итогам предварительных заездов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хэмилтон уйдет первым в завтрашнюю гонку.Хэмилтон уйдет первым в завтрашнюю гонку.Фото: REUTERS
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В субботу, 16 марта, на автодроме в австралийском городе Мельбурн прошла квалификация первой гонки сезона в Формуле-1. Первую победу в сезоне и первое место на старте завтрашней гонки занял пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон - 1 минута 20,486 секунды. Вторым стал его напарник по команде Валттери Боттас - 0,112 секунды отставания. Третий - Себастья Феттель из "Феррари", уступивший в квалификации 0,704 секунды в квалификации гонки.

Российский плот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял 15-е место в квалфикации. Напарник россиянина по команде Александер Албон опередил на две позиции Даниил, заняв 13-ю позицию.

Первая гонка в сезоне Гран-При Австралии состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 8:10 по московскому времени.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итоги квалификации Гран-При Австралии

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,486

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,112

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,704

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,834

5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,956

6. Ромен ГрожанХаас») — +1,340

7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,613

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,818

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,828

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,295

Не прошли в третий сегмент:

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,567

12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,625

13. Александер Албон («Торо Россо») — +1,631

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,686

15. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,689

Не прошли во второй сегмент:

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.23,017

17. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1.23,020

18. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.23,084

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.24,360

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.26,067.

ИСТОЧНИК KP.RU

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