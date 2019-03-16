"Монако" Александра Головина обыграл вторую команду Франции "Лилль" 1:0

В чемпионате Франции по футболу в пятницу, 15 марта, был сыгран матч 29 тура в Лиге 1. "Монако" в гостях встречался со второй командой турнирной таблице - "Лиллем". И команда Леонарду Жардима и Александра Головина добилась минимальной победы со счетом 1:0.

На 90-й минуте победный гол был забит Карлушом Винисиусом. Головин же провел на поле 79 минут, после чего был заменен на бывшего игрока московского "Динамо" Вильяма Ванкера.

"Монако" благодаря этой победе поднялся на 16 место в турнирной таблице чемпионата Франции. У команды 30 очков, "Лилль" - второй в таблице с 57 баллами после 29 игр.

Футболисты "Монако" продлили беспроигрышную серию во французском первенстве до 7 игр, начиная с 2 февраля 2019 года. За это время "монегаски" выиграли 4 встречи и трижды сыграли вничью. Следующая игра у команды Александра Головина - 31 марта. Дома они примут футбольный клуб "Кан".

Сам же Александр Головин поедет теперь в расположение сборной России - 21 и 24 марта у нашей команды игры отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии и Казахстана.